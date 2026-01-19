Desesperación, secuestros y sospechas cruzadas: el drama se intensifica en los capítulos finales de Amor a Cualquier Precio

Los episodios finales de la novela turca más exitosa de El 9 Televida elevan la tensión con una trama de amenazas, decisiones extremas y enemigos ocultos.

El reloj corre y la angustia crece sin freno en los capítulos finales de Amor a Cualquier Precio (Yalı Çapkını), el mayor éxito de las noches de El 9 Televida. La desaparición de las pequeñas Duru y Hatice desata una ola de desesperación que empuja a todos a tomar decisiones límite, mientras las sospechas se multiplican y la verdad parece cada vez más lejana.

Todo comienza cuando Seyrán y Suna reciben una llamada anónima que las deja paralizadas: les exigen una suma millonaria a cambio de liberar a las niñas. Aunque Seyrán cree que podría tratarse de una estafa, Suna no logra pensar con claridad. Dominada por el miedo, decide actuar por su cuenta y se presenta sola en un muelle para encontrarse con el supuesto secuestrador, sin medir los riesgos que corre.

Mientras tanto, Ferit y Abidin irrumpen en la casa de Tarik, convencidos de que él podría estar detrás del secuestro. A pesar de que el fiscal y la policía revisan cada rincón, no encuentran pruebas. Sin embargo, la duda persiste: Ferit no logra creer en su inocencia, mientras Abidin apunta a Karam como principal responsable.

La tensión escala cuando Ferit decide tomar justicia por mano propia y secuestra a Tarik, encerrándolo en una bodega para arrancarle la verdad. Convencido de que oculta algo, recurre a la violencia como método de presión, dispuesto a todo para recuperar a su hija.

En paralelo, las mujeres de la mansión analizan a cada uno de sus enemigos: viejos amores, familiares resentidos y empresarios sedientos de venganza. La lista es larga, y cada nombre podría ser el culpable.

Los episodios finales prometen emociones al límite, giros inesperados y revelaciones impactantes. No te pierdas Amor a Cualquier Precio (Yalı Çapkını), todas las noches a las 22:30 por El 9 Televida.