Desenlace inesperado en la noche de última chance de MasterChef Celebrity, hubo doble salvataje

El desafío que Martitegui planteó para la noche de última chance dio frutos, dos de las participantes sorprendieron con su desempeño y lograron subir al balcón de MasterChef Celebrity. Una noche inédita se vivió en El 9 Televida.

La noche de última chance que se vivió este martes en MasterChef Celebrity en El 9 Televida fue inédita. Por primera vez en la emisión del reality de cocina hubo doble salvataje, lo que generó un ambiente de festejo y desconcierto entre los concursantes y la conductora.

La prueba del día la estableció Germán Martitegui con un ceviche de algas y hongos. Un plato que proponía un desafío considerable ya que la receta no contaba con las cantidades de cada ingrediente, sino con los nombres de los productos nada más. Además, hay que destacar que en la explicación que el cocinero les dio sobre el armado demostró su excelentísimo nivel y remarcó el grado de exigencia que ya se pedía en el concurso para seguir adelante.

Luego de probar todos los platos, los jurados debatieron para decidir qué participante sube al balcón y se salva de la gala de eliminación.

Antes de reunirse entre los chefs para tomar la decisión, Martitegui compartió: “Les quiero decir algo a los chicos, imagínense cinco semanas atrás y yo les digo que van a hacer un ceviche sin pescado… Yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron hoy”.

Entonces se reunieron a debatir y anunciaron que la decisión fue unánime. Por lo que Donato de Santis llamó primero a Walas, Julia Calvo y Alex Pelao, quienes pasaron al frente afirmando que ya sabían cuál era la decisión y finalmente se llevaron el delantal negro.

Después, Damián Betular hizo pasar al frente a Valentina Cervantes, Ian Lucas y Maxi López, y comentó: “Para mí el delantal negro hoy no es una derrota, es una oportunidad para la gala de eliminación seguir creciendo, tómenlo como entrenamiento, porque los tres lo tienen”.

Finalmente, Martitegui hace pasar al frente Evangelina Anderson, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Marixa Balli y Eugenia Tobal. “Mayoría femenina entre los mejores ceviches de la noche”, compartió el chef.

“Todos los platos estuvieron bien, yo salvaría a las cinco, pero no puedo, hoy me duele dar los delantales negros… Pero bueno, Susana, quédate con las felicitaciones, Eugenia y Eva”, anunció Martitegui. Entonces, quedaron Marixa y Emilia en el frente, y el jurado confirmó: “La cocinera que no va a la gala de eliminación y se salva es… las dos“.

Al escuchar la noticia, las participantes comenzaron a festejar y Wanda Nara comentó: “¡Nunca había pasado todavía!”. En ese momento, Marixa y Emilia subieron al balcón y se pusieron a bailar “La Cachaca”.