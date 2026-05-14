“Desde siempre y desde lejos”: Mendoza rinde tributo a Sergio Sergi con una muestra histórica en el MMAMM

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) inaugura la muestra retrospectiva Sergio Ludovico Christian Hočevar —el gran maestro del grabado conocido mundialmente como Sergio Sergi—. Con entrada libre y gratuita y durante un mes se podrá disfrutar en el corazón de la Ciudad de Mendoza.

Con entrada libre y gratuita y se podrá disfrutar en el corazón de la Ciudad de Mendoza la muestra homenaje a Sergio Ludovico Christian Hočevar —el gran maestro del grabado conocido mundialmente como Sergio Sergi—, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). Desde el próximo jueves 21 de mayo y durante un mes.

Bajo el título “Desde siempre y desde lejos”, la exposición propone un recorrido inédito que trasciende la obra consagrada para adentrarse en la faceta más íntima y el proceso creativo de un artista que marcó un antes y un después en la plástica mendocina y nacional.

El mensaje de Cortázar que da nombre a la muestra

El título de la exposición esconde una historia cargada de mística y afecto. En 1973, el célebre escritor Julio Cortázar visitó a Sergi en su taller de Villa Hipódromo. Antes de irse, dejó escrita una frase de puño y letra en una de las vigas del estudio: “Julio te quiere desde siempre y desde lejos”. Tras la desaparición física de aquel taller, ese gesto de amistad se rescata hoy como el hilo conductor de esta experiencia que busca acercar al hombre detrás de la gubia al público actual.

Cinco estaciones para descubrir a un genio

Curada por la propia familia Hočevar, la muestra se organiza en cinco universos que desglosan la complejidad del maestro:

La Obra Consagrada: Sus grabados icónicos, retratos y potentes series sociales. El Proceso Creativo: Bocetos, tacos tallados y obras inéditas que ven la luz por primera vez. El Maestro del Diseño: Su etapa profesional en Buenos Aires y la creación de hitos visuales como la famosa “cabeza de Geniol”. Vínculos y Afectos: Su relación con figuras como Cortázar y Quino, junto a los retratos íntimos de sus hijos. El Legado Vivo: Una reconstrucción simbólica de su histórico taller y la historia de la Galería Sergio Sergi, motor cultural de Mendoza.

Un legado que sigue vivo

“Cuidar la obra de Sergio Sergi es, para nosotros, cuidar una historia que nos pertenece”, expresan sus descendientes, quienes han custodiado este tesoro artístico para que las nuevas generaciones puedan conocer a este puente humano entre Europa y América.

La invitación está abierta para todos los mendocinos que quieran redescubrir a un artista fundamental, cuya técnica rigurosa y profunda humanidad siguen conmoviendo 130 años después de su nacimiento.