Desde Mendoza, con sensuales fotos, Andrea Rincón oficializó su romance

La actriz compartió contenido en sus redes con paisajes muy mendocinos y así confirmó que volió a apostar al amor con Mauricio Corrado.

“En el paraíso”, escribió Andrea Rincón en sus redes para describir su estado y las imágenes de los paisajes mendocinos que eligió para contarle a sus seguidores que volvió a apostar al amor.

Tras anunciar su separación de Mauricio Corrado en abril de 2024, Andrea Rincón confirmó que volvió a estar en pareja y, aunque mantiene en reserva la identidad de su nuevo compañero —con quien se alojó en un exclusivo hotel de Valle de Uco—, dejó en claro que vivieron momentos mágicos juntos.

“En el paraíso”, escribió la famosa junto a un carrete de fotos con su novio, disfrutando de una vista soñada a través de un gran ventanal. Ambos aparecen de espaldas a la cámara, abrazados dentro de un jacuzzi con copas de vino tinto.

Algunos famosos expresaron su felicidad por ver a Andrea bien acompañada y dejaron comentarios como: “Los quiero, disfruten”, “Disfruten mucho, hermosa”, “Amor verte así, te amo”.

La conductora también subió a sus historias de Instagram videos desde el auto, cantando y riendo con el hombre cuya identidad se desconoce públicamente hasta el momento.

Hacia atrás

En 2024, Andrea Rincón se separó de Mauricio Corrado, quien en septiembre de 2023 le había propuesto casamiento, y explicó todos los motivos de lo que sucedió en la relación.

En una entrevista para Mundo Flowers (Argentinisima Satelital), cuando fue consultada por cómo estaba su corazón, Andrea expresó: “Estoy sola, estoy bien. Me costó mucho porque tuve muchas idas y vueltas por unas cuestiones de que traté de remontar una relación hasta el final. No voy a contar los pormenores y nada de la intimidad para respetar a la persona”.

“Creo que me merezco una posibilidad de poder volver. Viste que las mujeres van haciendo el duelo durante la relación”, agregó.