Desconsolado: Juanicar rompió en llanto en Gran Hermano tras una desgarradora y oculta confesión de su mamá en el “Congelados”

Roxana, la madre del joven actor, ingresó a la casa tras cuatro meses de aislamiento. En un momento de altísima carga emotiva por El 9 Televida, le agradeció por “amarla sin reproches” en sus peores días y destacó su humildad a pesar de haber ganado un Martín Fierro.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de lágrimas y máxima sensibilidad a su historial. Si bien la atención de las últimas horas estuvo puesta en la conformación de la “placa planta”, el verdadero quiebre emocional del juego se desató con el impactante reencuentro entre Juanicar y su madre, Roxana. La visita, enmarcada en el desafío del “Congelados”, no solo paralizó a los espectadores de El 9 Televida, sino que desnudó una historia familiar de resiliencia y un amor incondicional que desbordó por completo al participante.

Tras cuatro meses de estricto aislamiento, la alarma del dueño de la casa congeló a los jugadores, abriendo la puerta para el ingreso de Roxana. El joven actor debió permanecer inmóvil y en absoluto silencio para cumplir con las reglas del juego, pero sus ojos inyectados en lágrimas y los sutiles temblores de su rostro dejaron en claro el impacto de volver a escuchar la voz de su mamá.

“Me amó sin reproches”: el crudo pedido de perdón de una madre

Lejos de limitarse a un saludo protocolar o a darle aliento para el juego, Roxana aprovechó los minutos frente a su hijo para liberar una confesión íntima que conmovió a toda la casa. Parada frente a un Juanicar que lloraba en silencio, la mujer abrió su corazón sobre las complejidades de la maternidad:

“Hay una cosa que nunca te dije. Vieron que a los padres nos pasa que creemos que nos equivocamos; algunas cosas las hacemos bien y otras no. Y, a veces, como hijos, juzgamos a nuestros padres… Les puedo asegurar que este, mi hijo, jamás me miró juzgándome. Tuve muchas equivocaciones, cometí errores como todos los papás”, relató con la voz entrecortada.

Con profunda emoción, Roxana recordó los días más difíciles que les tocó atravesar juntos y cómo el participante fue su sostén: “Me amó sin reproches toda la vida, desde que lo tuve en la panza. Cuando vino con su bicicleta a verme, en uno de los peores momentos de mi vida…”, deslizó, dejando entrever un pasado de sacrificios compartidos antes de que el joven lograra el éxito profesional.

El orgullo por su carrera y un elogio a su humildad

La recta final del mensaje estuvo enfocada en rescatar la personalidad que Juanicar viene mostrando dentro del reality de Telefe, vinculándola directamente con sus logros en el afuera. Cabe recordar que, a pesar de su corta edad, el participante ya cuenta con un recorrido destacado en el medio artístico, habiendo formado parte de producciones cinematográficas y habiendo alzado un premio Martín Fierro.

“¿Sabés qué admiro de vos? Que hiciste un montón de cosas en tu vida: la película, recibir el Martín Fierro… Y nunca, jamás, te escuché decir dentro de esta casa: ‘Yo hice, yo hago, yo tengo’. Eso habla de tu humildad, porque Dios exalta a los humildes”, le transmitió su madre antes de asegurarle que “va a trascender” y fundirse en un beso de despedida. Este conmovedor momento explica el enorme apoyo que el jugador recibió posteriormente en las urnas, logrando salir rápidamente de la placa masiva gracias al cariño de la gente, un fenómeno que seguís todas las noches por El 9 Televida.