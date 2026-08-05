Desconsolada: Bahar no soporta ver a Evren con otra mujer y se desahoga con Çağla

La madre de Umay y Uras colapsó al enterarse del acercamiento entre el doctor y la empresaria, dejando al descubierto sus verdaderos sentimientos.

El triángulo sentimental de Bahar suma un nuevo y tenso capítulo en la pantalla de El 9 Televida. En medio de giros inesperados y emociones a flor de piel, la protagonista atravesó un durísimo momento al asimilar que Evren está dispuesto a rehacer su vida sentimental de la mano de Naz, una situación que le generó un profundo e incontrolable ataque de celos.

Luego de haber pasado la noche en el calabozo, Çağla y Tolga compartieron un desayuno en el que la complicidad y el amor mutuo quedaron en evidencia. Sin embargo, para la médica hay un tema que no la deja tranquila: el verdadero estado emocional de su gran amiga Bahar.

Preocupada por la situación, Çağla decidió comunicarse por teléfono con ella. Del otro lado de la línea, Bahar no pudo contener la angustia y rompió en llanto al confesar lo que siente tras ver el incipiente vínculo entre Evren y Naz, la joven empresaria que irrumpió en la vida del doctor.

“No quiero que sean felices”

En un sincero y angustiante desahogo, Bahar dejó al descubierto sus inseguridades al compararse directamente con la nueva pretendiente: “Ella es empresaria, talentosa, guapa, alta, joven y sin hijos, ¡no tiene cargas familiares!”, le explicó a Çağla, dejando en claro el enorme complejo que le genera competir contra la nueva amiga de Evren.

Sin embargo, la frase más contundente de la charla llegó segundos después, cuando la protagonista quebró su postura habitual para mostrar su costado más vulnerable y egoísta: “No quiero que sean felices. Me gustaría que ella fuera una persona horrible”.

Con las lágrimas a flor de piel y la incertidumbre de no saber si todavía tiene posibilidades con Evren, Bahar enfrenta uno de los momentos más tristes del drama turco, dejando la puerta abierta a una pregunta inevitable: ¿logrará interponerse entre Evren y Naz o será el fin definitivo de su historia juntos?

No te pierdas cómo sigue esta historia de amor en El 9 Televida.