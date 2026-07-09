Desbordan glamour en Miami: el reencuentro de Agus Gandolfo y Caro Calvagni antes de los cuartos de final

Las esposas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico armaron las valijas tras el agónico triunfo ante Egipto y se instalaron en Miami Beach. Entre playa, piscina de lujo y looks de alto impacto, las “Scaloteras” esperan el cruce ante Suiza.

El sufrimiento y la tremenda tensión que se vivieron en Atlanta con el épico 3-2 de la Selección Argentina ante Egipto ya quedaron atrás. Con el pase a cuartos de final del Mundial 2026 asegurado, las familias de los futbolistas aprovecharon el breve bache en el calendario para tomarse un respiro, y el destino predilecto no fue otro que las paradisíacas playas de Miami.

Allí coincidieron dos de las integrantes más activas y queridas de la “Scaloneta” en redes sociales: Agustina Gandolfo (esposa de Lautaro Martínez) y Carolina Calvagni (pareja de Nicolás Tagliafico). Ambas influencers compartieron con sus millones de seguidores sus sofisticadas bitácoras de viaje antes de partir hacia Kansas City para el próximo partido.

Día de relax: sol, pileta y looks que marcan tendencia

Agus Gandolfo se instaló en un exclusivo hotel de la costa junto a sus dos pequeños hijos, Nina y Theo. La mendocina aprovechó la jornada soleada para hacer un mix perfecto entre tiempo familiar y moda, mostrando un conjunto de camuflaje en tonos tierra de la firma MC2 Saint Barth y, más tarde, un osado bikini animal print en blanco y negro desde una reposera de lujo. También retrató a sus hijos disfrutando descalzos de la arena blanca, con las clásicas casillas de guardavidas de fondo.

Por su parte, Caro Calvagni revolucionó Instagram con un video desde su habitación de hotel anunciando su regreso a la ciudad de Florida: “Volvimosssss”, escribió junto a emojis de palmeras. Fiel a su estilo fitness y chic, la empresaria deslumbró con un espectacular vestido largo de crochet en color lila, con un profundo escote en V y la espalda completamente descubierta, ideal para el clima caribeño.

Cena de “amiguitas” y selfie frente al espejo

Al caer la noche, las agendas individuales se unieron para disfrutar de la emblemática vida nocturna de Miami. Las jóvenes se encontraron para cenar y retrataron el momento con una selfie frente al espejo en el hall del hotel que no tardó en volverse viral.

Para la salida nocturna, los looks volvieron a ser protagonistas:

Caro Calvagni optó por un outfit fresco y urbano: un body negro con escote corazón, short de jean y una llamativa cartera tejida en color amarillo.

Agus Gandolfo eligió un estilismo más sofisticado: un top blanco de escote recto, minifalda beige y unas impactantes plataformas doradas.

“Amiguita”, escribió Agus en la postal junto a un emoji de mariposa, mientras que Caro le respondió con un tierno “Te extrañaba”, dejando en claro la excelente relación y complicidad que une a las parejas de los campeones del mundo.

Tras este breve y merecido descanso, tanto Gandolfo como Calvagni emprenderán viaje hacia Kansas City para alentar a la Selección desde el estadio este sábado, cuando el conjunto de Lionel Scaloni busque las semifinales del mundo ante Suiza.