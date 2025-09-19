Desbordada de odio Oylum muestra su lado más despiadado en La Traición

Abrumada por lo que le ha estado sucediendo durante meses, y con Yeşim revelando la verdad Oylum se ve desbordada por emociones negativas que pronto encuentra un destinatario. Mirá lo que se viene en La Traición.

Yeşim reveló delante de Oylum y de Güzide todos los secretos que la joven le ocultaba a su madre. La primera en verse desbordada por las emociones es la abogada que reacciona de una manera violenta y absolutamente inesperada contra su hija. Pero la cosa no queda allí. Ahora la que está incapacitada de manejar todo lo que siente es la chica. Mirá contra quién y cómo va a direccionar tanto rencor. Preparate para ver mucha tensión en La Traición, el drama turco de las siestas de El 9 Televida.

Mientras Oylum se arrepiente de no haber confesado la verdad, su ira hacia Yeşim, la causa de todo, crece. Tanto es así que la lección que planea dejarle va a sorprender a propios y extraños, incluso a sus seres más cercanos. Como si las dificultades que ha soportado no fueran suficientes, los imprevistos desagradables siguen apareciendo. Las experiencias de Oylum cambian el equilibrio de su vida y marcan el comienzo de una nueva era.

En el episodio que se emitirá el próximo lunes 22 de septiembre, Oylum muestra su lado más despiadado. Mientras Tarık va a buscar a Öikü, ahora no quiere que Yeşim la vea por lo que hizo, su hija mayor irá hasta la casa que antes albergaba a su padre, a su amante y a su hija menor dispuesta a cobrar venganza por lo que la mujer hizo.

A pesar de todo, durante todo este proceso, Ozan apoya tanto a su hermana como a su madre. Además, mejora significativamente su relación con Tolga. Pero teme que cuando sus verdades salgan a la luz, su madre reaccione igual que con su hermana.

Tarık, tras ver la verdadera naturaleza de Yeşim en toda su crudeza, ya no la tolera. Su dolor por traicionar a Güzide y destruir a su familia se intensifica. Sin embargo, son las acciones de Güzide las que realmente lo atemorizan. Pero lo más asombroso es que las mentiras de Tarık no terminan con su segunda familia.

