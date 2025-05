Derrapó con los posts así que al fandom de la pareja protagónica de Amor a Cualquier Precio no le queda más que creer

Si Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir siguen siendo pareja ya es una cuestión de fe y nada más porque la única fuente confiable para saber de la pareja de Amor a Cualquier Precio, derrapó con unos posts y su eliminación este martes poniendo todo en mood de rareza.

El hermetismo al rededor de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir es total. Una sola persona de la prensa turca es la que se anima a publicar y sostener en sus escritos online que el amor de los protagonistas de la serie de las noches de Canal 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, sigue y más fuerte que antes. Mientras el fandom se aferra a la fe y elije creer que esas imágenes que se mostraron mientras duró Yalı Çapkını fueron y son reales. Sin embargo, hay que destacar que el manejo de las managers de ambos artistas es, por lo menos, inusual.

Algo muy llamativo vinculado a los actores protagonistas de la series de las noches de Canal 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, tuvo lugar este martes en las redes. Es que el periodista Onur Akay, ha quien desde elnueve.com hemos citado en reiteradas oportunidades, primero publicó un fuerte descargo sobre la manager de Mert Ramazan Demir, Miray Kaya. En el posteo argumentaba que la mujer está tomando malas decisiones sobre la carrera del actor y, que incluso, la culpaba de intentar alejarlo de su novia Afra Saraçoğlu.

No pasó ni una hora y el posteo en cuestión desapareció. No es la primera vez que Akay actúa de esa manera, tan intempestiva. En otra ocasión justificó este accionar diciendo que los mismos artistas que le dieron vida a Ferit Korhan y Seyran Şanlı en Yalı Çapkını lo llamaban para solicitarle que “bajara ese material que muchas veces contenía información sobre la pareja”.

Como esta vez la publicación en cuestión llamó mucho la atención, esta periodista de elnueve.com hizo una captura y acá te la mostramos.

Casi de inmediato el periodista escribió una columna en donde afirma que la noche anterior, como Onur Akay además es cantante, les cantó canciones por teléfono a Afra y Mert. Y fue más allá diciendo que estaban juntos y que su amor avanza y que le dijeron: “¡Estamos aquí y somos muy felices!”.

Mientras, el fandom como la argentina Belen, escribe cosas como: “Estoy cansada de ver cómo se intenta definir una relación que no conocemos a través de seguimientos o bloqueos en redes sociales. De verdad no ven cómo se miran Afra y Mert? A kilómetros de distancia se puede sentir el amor que se tienen. De verdad creen que una relación real va a depender de lo que pasa en Instagram? Esto solo demuestra que Mert se cansó y que va a usar su cuenta únicamente con fines profesionales. Dejó de seguir incluso a su propia familia, lo cual habla de una decisión consciente para protegerlos. Y no se sorprendan si pronto desactiva los comentarios también.”

Cabe destacar que todo se originó luego de que Mert Ramazan Demir realizara importantes y drásticos cambios en su perfil de Instagram. Dejó de seguir a su familia, a la cuenta de la novela que lo catapultó a la fama mundial, y sacó sus fotos personales de allí demostrando que migra hacia algo más profesinal, netamente.

Mientras la verdad se descubre sola y con el tiempo, vos disfrutá del amor de Afra y Mert en la piel de Ferit y Seyran, todas las noches en Yali Çapkini en Canal 9 Televida.