Denuncias por homofobia, robo de comida y un gesto “inmundo” complican a Brian y Danelik en Gran Hermano

El clima dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó un punto de ebullición tras una seguidilla de escándalos que pusieron a Brian Sarmiento y Danelik Galazán en el ojo de la tormenta.

La gala de eliminación de este lunes en El 9 Televida no será una más. El clima dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó un punto de ebullición tras una seguidilla de escándalos que pusieron a Brian Sarmiento y Danelik Galazán en el ojo de la tormenta. Entre comunicados de repudio, acusaciones de falta de higiene y robos de alimentos, los dos participantes llegan a la gala con su imagen más desgastada que nunca.

1. El contundente comunicado de la familia de Juani Car

La polémica más grave estalló tras un cruce en una actividad grupal donde Brian y Danelik arremetieron contra Juani Car, el actor de La Sociedad de la Nieve. La familia de Juani no tardó en publicar un enérgico repudio en redes sociales, denunciando “actitudes homofóbicas y ataques sistemáticos a su sexualidad”.

El comunicado fue tajante: “Este tipo de actitudes no pertenecen al juego y no deberían ser toleradas”. Además, la familia criticó los cortes de transmisión de la producción y exigió sanciones ejemplares bajo la consigna: “No naturalicemos la violencia”.

2. El video de la discordia: ¿Brian escupió la comida?

Como si fuera poco, en las últimas horas se viralizó una imagen en X (Twitter) que generó náuseas entre los seguidores del programa. En el video se ve al exfutbolista en la cocina, aparentemente dejando caer saliva sobre un plato mientras lavaba utensilios.

El repudio fue inmediato: “Es inmundo y da muchísimo asco”, señalaron cientos de usuarios que exigen que la producción tome cartas en el asunto. Este hecho se suma a la anulación de su jugada “fulminante”, lo que lo dejó directamente en la placa de nominación de esta noche.

3. “Guerra del queso”: Acusaciones de robo y gritos

La convivencia terminó de quebrarse por el faltante de alimentos. Varios participantes apuntaron contra Danelik, acusándola de esconder queso y leche en la habitación en una semana de presupuesto ajustado.

Al enterarse de las sospechas, Brian salió en defensa de la tucumana de forma violenta, enfrentándose a los gritos con Manuel, Titi y Lolo Poggio. “Si el problema es cocinar, cocino yo”, lanzó enfurecido antes de que la producción cortara la transmisión para evitar que el conflicto pasara a mayores.

¿El fin de una alianza?

Esta noche, el público decidirá el destino de una de las placas más calientes de la edición. Con Brian, Danelik, Solange, Yipio y Zunino en riesgo, el “presentimiento” de los jugadores sobre la caída de un gigante parece estar más cerca que nunca.

Seguí la gala de eliminación y el minuto a minuto de estos escándalos esta noche por El 9 Televida.