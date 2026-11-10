Delantales negros en serie, tensiones al límite y una única salvada: todos los detalles de la definición del rogel de MasterChef Celebrity

La definición de la gala de última chance en MasterChef Celebrity dejó una noche de infarto en la pantalla de El 9 Televida. Con el exigente desafío de la torta rogel como protagonista, los famosos sufrieron las devoluciones del jurado, que no perdonó errores de técnica ni actitudes caprichosas.

La definición de la gala de última chance en MasterChef Celebrity Argentina 2026 dejó una noche de infarto en la pantalla de El 9 Televida. Con el exigente desafío de la torta rogel como protagonista, los famosos sufrieron las devoluciones del jurado, que no perdonó errores de técnica ni actitudes caprichosas. Entre el curioso nombre elegido por Juli Poggio para su preparación —bautizada como “Pinky promise”— y una catarata de delantales negros, Luciana Geuna dio el batacazo y se alzó con la única salvación directa hacia el codiciado balcón.

CUERPO DE LA NOTA

Las cocinas más famosas del país vivieron momentos de máxima tensión durante la deliberación final del jurado. La prueba del rogel no dio tregua y puso de manifiesto las fallas técnicas, los discos polémicos y las diferencias de criterio al evaluar las preparaciones.

El sello de Juli Poggio y el misterio del “Pinky promise”

Entre las presentaciones que acapararon las miradas se destacó Juli Poggio, quien bautizó su preparación como “Pinky promise”. Con una cuidada estética y un merengue que supo conquistar el paladar de los chefs, la participante logró ubicarse en el selecto grupo de los cuatro mejores rogeles de la noche junto a sus compañeras, cosechando elogios por la textura del dulce de leche y el balance general de su postre, aunque el jurado advirtió pequeños detalles en la cocción de las masitas.

Una lluvia de delantales negros y el triunfo de Luciana Geuna

La tensión escaló cuando el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana comenzó a repartir los veredictos. Con calificaciones muy bajas para la mayoría de las estaciones —donde los promedios apenas rozaban los cuatro puntos y se cuestionaron duramente las actitudes y los bloqueos de algunos concursantes—, los delantales oscuros se multiplicaron en el estudio.

Sin embargo, entre las mejores cuatro de la gala (que incluyeron a Juli Poggio y otras destacadas competidoras), el jurado debió tomar una decisión drástica: “Hay una sola persona, una sola cocinera que puede salvarse de la gala de eliminación”, sentenciaron.

Tras una ardua deliberación donde Maru Botana peleó por coronar a su favorita, el nombre anunciado fue el de Luciana Geuna. Visiblemente conmovida y al borde de las lágrimas, la periodista expresó su absoluta felicidad: “Es lo mejor que me podía pasar, tengo literalmente ganas de llorar de emoción”, celebró tras asegurar su boleto al balcón y evitar la temida gala de eliminación, mientras el resto de sus compañeros sumaba un nuevo delantal negro a su camino en el certamen.

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