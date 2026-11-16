Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir imágenes desde un hospital con la pierna inmovilizada y desplazándose en silla de ruedas. Ante la ola de consultas, el joven grabó un video explicando qué pasó.

Las redes sociales de Juan Otero se llenaron de mensajes de preocupación luego de que el joven mostrara su inesperado paso por una guardia médica. Con la pierna completamente inmovilizada y sentado en una silla de ruedas, el hijo de Florencia Peña decidió salir a aclarar la situación para evitar especulaciones.

“La rótula se me fue a mirar a China”: el relato del accidente

A través de un video dirigido a sus seguidores, Otero reconstruyó con humor el dramático momento que vivió durante un partido: “Hola, amigos. Bueno, voy a hacer un video porque mucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así”, comenzó explicando mientras enfocaba su pierna lesionada.

Luego detalló la jugada que desencadenó la lesión: “Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula. Pegué un grito, me tiré al piso y la rodilla volvió a su lugar; se volvió a acomodar”, relató sobre el intenso dolor que experimentó en el campo de juego.

Diagnóstico médico y recuperación con buena energía

Tras realizarse los estudios correspondientes en el centro de salud, los médicos confirmaron el cuadro clínico y le indicaron reposo relativo: “Fue una luxación, me dieron tres semanas con el inmovilizador de rodilla, no me puedo mover. Yo prefiero silla de ruedas, pero las muletas son un poco más tranquilas para la ciudad”, precisó sobre cómo afrontará los próximos días de rehabilitación.

Para descomprimir la preocupación inicial y demostrar que mantiene el ánimo intacto a pesar del mal trago, Juan cerró su reporte grabándose de pie frente al espejo, apoyado en sus muletas y tirando unos pasos de baile.