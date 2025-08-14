Del “Sí, quiero” al “Ojalá no te hubiese conocido” en un pestañeo, así cambia todo en Pasión Prohibida

La novela turca de las tres de la tarde de El 9 Televida pega un nuevo giro en la trama. Esta vez el afectado de todo lo que sucederá es Çağatay. Mirá lo que pasará en Pasión Prohibida.

La cosa no para ni un segundo en Pasión Prohibida. Cuando todo entre Çağatay y Kumru parecía encaminarse hacia la estabilidad Ender entra en acción y hace que todo, de nuevo, cambie de dirección. En un giro inesperado lo que se suponía, no pasa; y así del “Sí, quiero” pasamos al “Ojalá no te hubiese conocido”, sin escalas. Mirá lo que sucederá en la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Poniendo fin al día que prometía ser el más feliz para ambos, Kumru, ya vestida de novia y a pocos minutos del ‘Sí, quiero’, manda a Çağatay a freír churros.

El matrimonio entre los jóvenes parecía de ensueño, hasta que Ender envió un pendrive con una confesión del novio. En la grabación, él admite sus verdaderas intenciones: vengarse de Doğan a través de Kumru. Descubrir esto destroza a la chica que no duda ni un segundo en enfrentar a su prometido y dejarlo plantado en el altar adelante de todo el mundo.

Çağatay, desesperado por calmarla, intenta justificar sus acciones insistiendo en que sólo desean separarlos. Sin embargo, las pruebas son contundentes y su plan quedó expuesto.

Advirtiéndole que estaba cometiendo un grave error al dejarlo plantado minutos antes del ‘Sí, quiero’, Çağatay la sigue a Kumru y a ella no le queda otra que darle una cachetada. “Ojalá no te hubiera conocido”, le grita mientras se va llorando del lugar.

Destrozada tras la traición del que pensaba que era el amor de su vida, Kumru decide regresar a casa en taxi, buscando consuelo en los brazos de su padre y lamentando la situación. Las advertencias de Doğan sobre Çağatay terminaron siendo ciertas, dejándola con el corazón partido.

Sin embargo, al llegar a casa, se ha encontrado con una nueva sorpresa. Para saber más, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.