Del noticiero a las pasarelas: nuestros periodistas jugaron a ser modelos por un día

Entre risas, música y consejos de moda, el estudio se transformó en un escenario inesperado donde la espontaneidad y las tendencias del verano marcaron el ritmo.

El estudio se transformó en pasarela y la noticia se volvió desfile. Entre risas, música y complicidad, las chicas del noti y el “Chicho” Bazzali se animaron a mostrar sus looks como si fueran modelos profesionales. La escena, fresca y espontánea, dejó en claro que además de informar y ser excelentes profesionales también saben divertirse.

Con pasos firmes, poses improvisadas y hasta consejos sobre cómo “quebrar la cadera” al estilo europeo, el equipo se divirtió frente a cámara. Hubo coreografías, caras serias de pasarela y hasta un cierre inesperado con anécdota: Chicho recordó sus días de modelaje y la vez que confundió un aplauso que en realidad era para Facundo Arana.

La energía contagió a todos. Laura Pérez, Daniela Galván y Luciana Campigotto se sumaron al desfile improvisado, mientras el público disfrutaba de un momento distinto, lejos de la solemnidad de las noticias. El set se llenó de luces, música y complicidad, demostrando que la moda también puede ser parte del entretenimiento cotidiano.

Pero no todo fue juego. Nuestra periodista especializada en moda, Analía de la Llana, aportó su mirada profesional y adelantó cuáles serán las tendencias de este verano. “La paleta es diversa y amable. Ya no se trata de elegir un solo color, sino de animarse a todo. Los verdes siguen presentes, el pistacho se mantiene fuerte, pero también hay lugar para tonos intensos como el rojo y, por supuesto, el negro, que nunca pasa de moda”, explicó.

Analía destacó que la clave está en la combinación audaz: mezclar colores vibrantes con clásicos, y animarse a romper reglas. “El verano invita a jugar con la moda, a probar texturas y a no quedarse en lo seguro. Es un momento para experimentar”, señaló.

El desfile improvisado en medio del pase con Cada Día se convirtió así en el escenario perfecto para mostrar que la moda no es solo cuestión de pasarelas internacionales. También puede surgir en un noticiero, entre colegas que se animan a reírse de sí mismos y a compartir un momento distinto con la audiencia.