Del bingo del barrio a la app: cómo cambió la forma de jugar de los argentinos

Los tradicionales bingos y quinielas dieron paso a una nueva experiencia en el celular. El crecimiento de los casinos online transformó los hábitos de juego.

El ritual se repetía cada fin de semana en clubes y sociedades de fomento de todo el país: mesas largas, cartones, marcadores de fibra y una voz que cantaba los números con paciencia de maestro de escuela. El bingo, la quiniela y el truco por porotos fueron durante décadas una forma de encuentro antes que un juego. Hoy buena parte de esa costumbre se mudó a la pantalla del celular, donde los casinos online y las aplicaciones de juego reproducen, con otra estética, el mismo impulso de siempre: tentar al azar un rato y compartirlo.

Una costumbre que nació en los clubes

La quiniela es probablemente el juego más viejo del repertorio criollo: se jugaba de manera informal mucho antes de que las loterías provinciales la administraran, y todavía hoy el “¿a qué número salió la cabeza?” forma parte de la conversación de sobremesa en miles de hogares.

El bingo tuvo otro recorrido. Entró a los clubes de barrio como herramienta de supervivencia: las noches de cartones financiaban la luz del gimnasio, los viajes de las divisiones inferiores o el arreglo del techo. Recién en los años noventa aparecieron las grandes salas comerciales, con sillones mullidos y pantallas gigantes, que profesionalizaron aquello que había nacido como rifa vecinal.

En los dos casos, el juego cumplía una función que excedía al premio. Era una excusa para verse, una noche afuera que costaba poco. Esa dimensión social explica por qué el bingo de barrio se recuerda con un cariño que ningún pozo acumulado justificaría por sí solo.

La pantalla como nueva sala de juego

El desembarco del celular cambió las reglas. Primero fueron los juegos casuales y las cartas contra desconocidos; después, con la pandemia y las salas cerradas, la migración se aceleró de golpe. En 2021 la provincia de Buenos Aires y la Ciudad otorgaron las primeras licencias para plataformas de juego online, y desde entonces varias provincias se sumaron al esquema y la oferta legal no dejó de crecer.

Con el crecimiento llegó también la confusión. Para quien pasó del cartón de bingo a la pantalla, distinguir una plataforma con licencia de una que opera desde afuera del país no es sencillo. Por eso muchos jugadores consultan primero una guía de casinos online antes de registrarse en cualquier sitio, para comparar licencias, métodos de pago y condiciones en un solo lugar.

El cambio de escenario también modificó los hábitos. Ya no hay horario de sala ni colectivo de vuelta: la partida está disponible a toda hora, en el bolsillo. Esa comodidad es la gran ventaja del formato y, al mismo tiempo, la razón por la que los especialistas insisten en fijarse límites claros de tiempo y de gasto antes de empezar.

La regulación marca la cancha, provincia por provincia

A diferencia de otros países, en Argentina el juego es competencia de cada provincia. Lo que en Buenos Aires autoriza el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en la Ciudad lo regula LOTBA y en Mendoza el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. El mapa completo lo ordena la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, que nuclea a los organismos reguladores de todo el país.

Ese esquema federal explica por qué la experiencia cambia según dónde viva el jugador: cada jurisdicción define qué plataformas pueden operar, qué juegos ofrecen y qué controles aplican. El Nueve ya repasó qué mirar antes de elegir dónde jugar en Mendoza, y la lógica se repite en el resto de las provincias: verificar la licencia local es el primer paso, no un detalle.

Jugar distinto, cuidarse igual

Lo que no cambió con la mudanza digital es la regla de fondo: el juego es un entretenimiento para mayores de 18 años, nunca una fuente de ingresos. Las plataformas reguladas están obligadas a ofrecer herramientas de juego responsable, desde límites de depósito hasta la autoexclusión, y los organismos provinciales mantienen líneas de ayuda gratuitas para quien sienta que el hábito se le va de las manos.

Quienes crecieron entre cartones dicen que el bingo del barrio no desapareció: cambió de sala. La voz que cantaba los números ahora es una notificación, los porotos son fichas virtuales y el club queda en la palma de la mano. Lo que se juega, en el fondo, sigue siendo lo mismo de siempre: un rato de expectativa compartida. La diferencia está en que ahora el límite no lo marca el cierre de la sala