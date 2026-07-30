Del beso soñado al desprecio: la crueldad de Evren que destrozará a Bahar

El esperado regreso del médico al hospital Peran se transformará en la peor pesadilla para la protagonista. Un saludo distante y una indiferencia helada romperán en mil pedazos sus ilusiones. Mirá lo que se viene en el tanque turco de las noches de El 9 Televida.

El momento que todos los seguidores de Bahar esperaban finalmente llega esta noche a la pantalla de El 9 Televida, pero el desenlace distará mucho de ser el final feliz tan ansiado. El regreso de Evren al hospital Peran prometía ser el inicio de una reconciliación, pero se convertirá en un durísimo golpe emocional para la protagonista.

Esperándolo en la entrada del centro médico, Bahar imaginará la escena perfecta en su mente: un abrazo contenedor, un beso apasionado y las palabras de amor que tanto necesita escuchar para sanar el pasado. Sin embargo, la realidad la chocará de frente.

Una bienvenida cordial para todos, menos para ella

Evren ingresará al edificio saludando a cada uno de sus colegas con sonrisas y amabilidad. Pero al momento de cruzarse a Bahar, su actitud cambiará drásticamente. Con una frialdad implacable, apenas soltará un seco: “Bahar, ¿qué tal?”, pasando a su lado como si se tratara de una completa desconocida.

Desolada y sin poder contener el dolor, la médica buscará refugio en los vestuarios para llorar en soledad antes de desahogarse telefónicamente con Cagla: “Apenas me miró a la cara”, confesará entre lágrimas, destrozada por el distanciamiento de quien fuera el amor de su vida.

Un nuevo Evren enfocado solo en el trabajo

Lejos de mostrar remordimiento, el cirujano dejará en claro desde el minuto uno que regresó con una coraza de acero. En su primer cruce con Timur, marcará terreno de inmediato: “Has vuelto a las trincheras”, demostrando que todo el pasado quedó atrás y que únicamente le importa ser el mejor en el quirófano.

Para Bahar, la ilusión de recuperar su amor se esfumará en cuestión de segundos en un capítulo imperdible. No te pierdas este impactante episodio de Bahar, esta noche en la pantalla de El 9 Televida