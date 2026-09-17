¡Debut confirmado! Wanda Nara y el jurado anunciaron la fecha y horario de lanzamiento de MasterChef Celebrity

Aprovechando el pico de audiencia de la gran final de Gran Hermano, se lanzó el esperadísimo spot publicitario de MasterChef Celebrity para confirmar su fecha de estreno y horario oficial en la pantalla de El 9 Televida.

La cuenta regresiva terminó y la gastronomía televisiva ya tiene todo listo para encender sus hornallas. En las últimas horas, durante la transmisión que coronó a la campeona de Gran Hermano, la pantalla de El 9 Televida proyectó el impactante spot promocional de MasterChef Celebrity 2026, confirmando que la competencia arrancará oficialmente el próximo lunes 28 de septiembre, con horario a confirmar en Mendoza.

La producción sorprendió con una creativa puesta en escena ambientada en un vuelo comercial, donde la conductora Wanda Nara y los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana se caracterizaron como tripulantes de cabina para dar las “instrucciones de seguridad” culinarias a las 24 figuras del elenco.

Humor, “intervención del VAR” y los desopilantes consejos del jurado

“Bienvenidos. Telefe anuncia la partida de su vuelo 2026 con destino a MasterChef Celebrity. Por favor, ajútense los delantales”, anunció Wanda a través del altavoz del avión. A partir de allí, los célebres chefs fueron soltando picantes recomendaciones para los participantes distribuidos en los asientos de la aeronave:

Betular: “Ante la necesidad de extrema prolijidad, las mangas caerán automáticamente. Frente a turbulencias en la preparación… ¡desesperen!” , lanzó con su habitual ironía antes de ser corregido en vivo.

El VAR deportivo: La confusión de Betular obligó a Wanda a pedir la revisión de la jugada, momento en el que intervinieron los periodistas Morena Beltrán y Pablo Giralt desde una pantalla simulando el VAR: “Error confirmado, se repite el texto: es NO desesperen” , sentenciaron.

Martitegui: “Aunque el espacio esté presurizado, prepárense para cocinar bajo presión. En caso de aterrizaje de emergencia de un ingrediente, está prohibido levantarlo y ponerlo en el plato” .

Maru Botana: “Las salidas de emergencia están señalizadas: en vez de bajar por tobogán, recuerden que subirán al balcón”.

La grilla definitiva de los 24 famosos en carrera

El clip oficial sirvió además para ratificar la lista final de las personalidades de la música, el periodismo, el espectáculo y el deporte que competirán por el trofeo máximo tras la reciente incorporación de Mike Amigorena (en reemplazo de L-Gante):

Luck Ra, Lizy Tagliani, Grego Rossello, Campi, Sebastián Presta, Julieta Nair Calvo, Pachu Peña, Pablo Migliore, Julieta Poggio, Edith Hermida, Rocío Robles, Josefina “China” Ansa, Mike Amigorena, Diego Ramos, Luciana Geuna, Nazareno Casero, Morena Beltrán, Pablo Giralt, Paula Trápani, Karina Mazzocco, Marta Fort, Hernán Coronel, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Alejandro Lerner.

El gran viaje culinario despega este lunes 28 de septiembre a las 22:15 hs. Seguí todos los avances, los secretos del elenco y la cobertura exclusiva del debut en El 9 Televida.