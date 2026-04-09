De villana de telenovelas a Gran Hermano: Laura Zapata, la hermana de Thalía, podría ingresar en reemplazo de Solange

Solange Abraham se va de inrtercambio y desde esta mañana comenzó la danza de nombres para su reemplazo en Gran Hermano, generación dorada. Laura Zapata, la hermana mayor de Thalía pica en punta. ¿Será?

El intercambio internacional entre Gran Hermano: Generación Dorada y La Casa de los Famosos de Telemundo ya tiene a su primera protagonista: Solange Abraham. Sin embargo, la gran incógnita es quién ocupará su lugar en la Argentina. En las últimas horas, un nombre de peso internacional empezó a sonar con una fuerza arrolladora: Laura Zapata.

Una villana de antología

Para los fanáticos de las telenovelas que siguen la tarde de Canal 9 Televida, el rostro de Laura Zapata es inconfundible. La actriz mexicana es mundialmente famosa por haber interpretado a las villanas más crueles de la televisión.

Su papel más icónico fue el de Malvina Morantes en María Mercedes, donde personificó a la malvada suegra que le hizo la vida imposible a su propia hermana en la vida real, Thalía. También brilló con su perfil de antagonista en éxitos como La Usurpadora y Esmeralda, consolidándose como una de las figuras más respetadas y temidas del espectáculo latino.

La conflictiva relación con Thalía y un pasado traumático

Su llegada a la Argentina no solo traería prestigio actoral, sino también una carga mediática explosiva. Laura Zapata mantiene una relación nula con su hermana Thalía desde hace más de dos décadas, un conflicto familiar que ha sido portada de revistas durante años.

Además, su vida estuvo marcada por la tragedia en 2002, cuando sufrió un violento secuestro en México junto a su hermana Ernestina Sodi. Laura permaneció 18 días en cautiverio, un episodio que transformó su personalidad y la convirtió en una mujer de carácter fuerte y frontal, ideal para el clima de tensión que se vive hoy en la casa.

¿Cuándo llegaría a la Argentina?

De confirmarse oficialmente por parte de Telemundo, la actriz aterrizaría en Buenos Aires este domingo o lunes. Su estadía en la casa de Gran Hermano sería de aproximadamente una semana, tiempo suficiente para que su fuerte personalidad choque con figuras como Tamara Paganini o Pincoya.

La expectativa es total: ver a la “villana de las Marías” conviviendo con los participantes argentinos promete ser el evento televisivo del año.