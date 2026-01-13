De tanto fingir se lo creyó: Engin le pide matrimonio a Zeynep en Pasión Prohibida

El hermano de Handan se ha enamorado de la hermana de Yildiz y, abriendo su corazón, no duda en confesarle lo que siente. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, al serie turca de las tardes de El 9 Televida.

Si bien lo de Engin y Zeynep surgió como una farsa para enfurecer a Handan, y funcionó, nadie se imaginó que la actuación iba a terminar por ser tan real que ahora el empresario cree que está enamorado de verdad de la hermana de Yildiz, al punto de pedirle matrimonio y todo. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, en los próximos episodios en El 9 Televida.

Engin ha decidido dar un paso decisivo en su relación con Zeynep, deseando convertir su matrimonio en una realidad. Sin embargo, en la cabeza de la hermana de Yildiz solo hay un nombre: Selim. A Zeynep le encanta el médico y le gustaría comenzar algo bonito con él. Por eso, intentando poner fin a la farsa y comenzar los trámites de divorcio, le ha explicado que quiere comenzar un nuevo capítulo en su vida.

A pesar de la situación, Engin no está dispuesto a rendirse. Le ha abierto su corazón a Zeynep, pidiéndole una oportunidad, convencido de que puede enamorarla y demostrarle su amor sincero.

La joven, por su parte, ha respondido con evasivas, sin corresponderle ya que su atracción por Selim ha complicado aún más la situación, y está indecisa.

¿Está cometiendo un error al no darle a Engin una verdadera oportunidad, o está tomando la decisión correcta al seguir sus sentimientos por Selim?

¿Qué sucederá con esta pareja? Y ¿con Selim y Kumru? Al final todos están metidos en un lío… y para saber cómo se resuelve, no te podés perder ningún episodio de Yasak Elma en El 9 Televida.