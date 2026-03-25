De tal palo tal astilla: el papá de Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity, y su vínculo con la fama

El líder de Los Tulipanes, la banda que hace más de 30 años hace bailar a todo el país, atraviesa un presente de pura emoción. Mientras sus clásicos siguen sonando en cada fiesta, el músico disfruta del fenómeno de su hijo, Ian Lucas, con quien comparte mucho más que el apellido y el amor por Banfield.

Nada es casualidad en el fenómeno de Ian Lucas y su relación con la fama. Detrás del gran ganador de MasterChef Celebrity aparece la figura de su padre, Gustavo Enrique de Mendonça, el histórico líder de Los Tulipanes. Con más de 30 años haciendo bailar al país, el músico disfruta hoy del ascenso meteórico de su hijo, con quien comparte la pasión por el escenario y los colores de Banfield.

La carrera de Gustavito es un ejemplo de “remarla” con pura pasión. Antes de que Oscar Mediavilla produjera su primer disco con Warner Music en 2001, el cantante pasó por muchísimos oficios para sostener su sueño. Trabajó midiendo medidores en Metrogas y Edesur, y hasta fue vendedor de golosinas, pero siempre con un objetivo claro: juntar peso por peso para salir de gira a la costa. “La pasión era más fuerte que cualquier cosa”, recordó el músico, quien incluso pegaba sus propios afiches en la calle.

Con hits inoxidables como “Tomate un vino y olvidate” o “El ángel”, Los Tulipanes lograron traspasar las fronteras de Argentina, llevando su alegría a México y Miami. Hoy, con una formación de diez músicos en escena, el grupo se mantiene más vigente que nunca, tocando todos los fines de semana en festivales y eventos privados. Además, Gustavito supo reinventarse en la era digital incursionando en el mundo del streaming y la conducción en DGO, un espacio que le permitió entrevistar a grandes referentes del rock y la cumbia nacional.

Sin embargo, su mayor orgullo hoy tiene nombre propio: Ian Lucas. El joven artista, que ya colabora con figuras de la talla de Luck Ra y La Joaqui, se crió literalmente arriba de los escenarios acompañando a su papá desde los 3 años. El líder de Los Tulipanes destaca la sensibilidad y el carisma que llevaron a su hijo a meterse en el bolsillo a un público masivo tras su paso consagratorio por la pantalla de Telefe y El 9 Televida.

Ahora, la dupla de Banfield demuestra que el talento es una herencia que no para de crecer. A pesar de las agendas cargadas y los viajes constantes, el vínculo se mantiene firme a través de mensajes y la pasión compartida por el club de sus amores. Con el apoyo incondicional de su viejo, Ian Lucas se consolida como una de las figuras más queridas, llevando el sello de alegría de los Mendonça hacia una nueva era internacional.