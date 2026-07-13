De San Martín a la Scaloneta: quién es la mendocina que enamoró al delantero “Flaco” López

Clara Cremaschi, la tiktoker oriunda de San Martín, Mendoza, blanqueó su cercanía con el delantero de la Selección tras el pase a semis del Mundial 2026. Los llamativos detalles de su pasado amoroso que sacuden el vestuario argentino.

La consagración de la Selección Argentina en los cuartos de final frente a Suiza sigue dando tela para cortar, pero esta vez el foco se corrió directo a las tribunas del estadio de Kansas City. Todos los ojos están puestos en Clara “Clari” Cremaschi, la famosísima influencer mendocina de 21 años nacida en San Martín, quien encendió los rumores de romance con el nuevo héroe de la Scaloneta, José Manuel “Flaco” López, tras compartir sugerentes imágenes juntos.

Aunque la noticia del romance ya venía haciendo ruido, en las últimas horas se conocieron detalles y fotos exclusivas que confirman la complicidad entre ambos. Sin embargo, lo que verdaderamente sacudió los portales de espectáculos es el particular historial sentimental de la mendocina, que conecta directamente con otro jugador de la Selección y del mismo club brasileño que el delantero.

Los guiños virtuales y la foto del “blanqueo” en Kansas City

Cremaschi no ocultó su favoritismo por el “Flaco”. Durante el encuentro del sábado, la tiktoker se mostró en la tribuna luciendo con orgullo la camiseta albiceleste con el número 21, el dorsal oficial del delantero en el Mundial 2026.

Las señales de amor en sus historias de Instagram de 24 horas fueron contundentes:

El grito de aliento: Al momento en que López ingresó a la cancha en el alargue para cambiar el rumbo del partido, Clari capturó la pantalla gigante y escribió: “Vamos, Flaco” , decorando el mensaje con un sugerente emoji de corazón rosa latiendo.

La foto juntos: Tras el pitazo final y consumada la clasificación argentina a semifinales, la joven mendocina subió una foto junto al futbolista, sonrientes y muy pegados en la platea del estadio.

Una fanática de la Selección y un polémico triángulo amoroso

Para el mundo de la Scaloneta, Clari Cremaschi no es ninguna improvisada. La joven mendocina tiene una larga historia acompañando al equipo nacional. Ya en 2024, durante la Copa América en Estados Unidos, la sanmartiniana formó parte de la hinchada vip y hasta se viralizó una divertida postal de ella junto al conductor Marley alentando en la tribuna.

Sin embargo, el dato que añade una alta dosis de picante a este supuesto romance es el pasado amoroso de la mendocina. Clari, que en su momento fue señalada como la tercera en discordia en la ruptura de Rusherking y la cantante española Mar Lucas, mantuvo un largo noviazgo con Agustín Giay.

¿Dónde está la polémica? Giay no solo es un destacado futbolista argentino, sino que además es compañero de equipo del “Flaco” López en el Palmeiras de Brasil y mantiene una estrecha relación de amistad con el delantero.

Aunque ni el atacante de la Selección ni la influencer mendocina han salido a oficializar formalmente el noviazgo, las sugestivas fotos familiares en el estadio y las indirectas en las redes sociales parecen confirmar que entre el “Flaco” y la joven sanmartiniana el amor avanza a paso firme.

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