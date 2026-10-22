¿De quién se trata? Coty Romero presentó a su nuevo novio en una romántica postal frente al espejo

Tras sus sonados romances con otros excompañeros del reality de Telefe, Coty Romero volvió a apostar de lleno al amor y decidió blanquear su situación sentimental en las redes sociales. La correntina compartió una romántica postal junto a su nueva pareja, un joven de perfil bajo a quien conoció durante su viaje al Mundial 2026.

La vida sentimental de Coty Romero vuelve a acaparar todas las miradas del mundo del espectáculo. Tras sus mediáticos vínculos con figuras de la farándula y excompañeros de Gran Hermano como Alexis “El Conejo” Quiroga y Nacho Castañares, la correntina optó por mantener bajo llave su corazón durante varios meses hasta decidir dar el gran paso público.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió una tierna y romántica fotografía frente al espejo de un ascensor, donde se los ve profundamente abrazados y confirmando los rumores que circulaban desde hace tiempo.

¿Quién es Luciano Picasso, el nuevo novio de Coty?

A diferencia del alto perfil mediático al que está acostumbrada la exhermanita, su nueva pareja prefiere mantenerse completamente alejada de la exposición pública y las cámaras de televisión.

Perfil bajo: Su cuenta personal de Instagram se encuentra configurada en modo privado y cuenta con un círculo íntimo de aproximadamente mil seguidores.

Rubro laboral: En el plano profesional, Luciano Picasso se dedica desde hace años a la industria automotriz, enfocado fuertemente en la comercialización y venta de repuestos para vehículos.

Emprendedor tecnológico: Además de su actividad en el sector de autopartes, el joven apostó al desarrollo comercial creando un emprendimiento de marketing digital: una aplicación diseñada estratégicamente para conectar a grandes marcas con creadores de contenido e influencers en distintos países de América Latina.

La historia entre ambos comenzó a gestarse meses atrás, cuando coincidieron durante el Mundial 2026, ocasión en la que la correntina viajó para presenciar el torneo y donde comenzaron a surgir las primeras especulaciones de romance que hoy terminaron de confirmarse por completo.