De quién se trata: Con feroces críticas el Team Miranda! dio a conocer el primer salvado de los Playoffs de La Voz Argentina

La de este miércoles fue una noche exigente, es que el Team Miranda! no dejó pasar ningún detalle en la etapa de los Playoffs. Ale Sergi y Juliana Gattas dieron el nombre del primer participante que sigue en La Voz Argentina, mirá de quién se trata.

Una noche de miércoles con altos niveles de exigencia se vivió en La Voz Argentina por parte del Team Miranda! que presentaba a sus participantes en la instancia de los Playoffs. Los halagos quedaron de parte de Lali y la Sole porque tanto Ale Sergi como Juliana Gattas fueron muy rigurosos con las devoluciones. Así, dieron a conocer el nombre del primer participante de su equipo que decidieron siga en el talent show de El 9 Televida. Para saber de quién se trata, te invitamos a seguir leyendo.

De las performances que se llevaron a cabo este miércoles del equipo que llevan adelante Ale Sergi y Juliana Gattas, hubo 3 momentos de mucha rigurosidad y exigencia en las devoluciones hacia los artsitas. Se trató de Emiliano Villagra, Federico Caravatti y Lisandro Domínguez.

Al tucumano Emiliano Villagra, se le otorgó para interpretar Eclipse de mar, una canción de Joaquín Sabina que cuenta con una reconocida versión hecha por Juan Carlos Baglietto. Y aunque Lali llamó “increíble” a su presentación y lo felicitó por tener una voz que “refleja esperanza y nostalgia”, Juliana Gattas reveló que “cantó con más fluidez durante el coacheo. Por ahí te tendríamos que haber dicho que fijaras esa emoción”.

Ale valoró que Emiliano haya hecho una nueva búsqueda en el escenario para mostrarse diferente en el certamen. “Me gusta que quieran aprender, cambiar, hacer cosas nuevas. A veces les podemos pedir que cambien en este programa… pero yo no creo que nadie lepid a AC/DC que cambie. Estás para aprender pero también estás para seguir adelante con la tuya porque sos buenísimo”, dijo el coach.

Luego fue el turno de Federico Caravatti. El uruguayo recibió el desafío de interpretar Forever, una balada rockera de Kiss en la cual impacta por completo la voz de Paul Stanley. El participante avisó que “estaba laburando un personaje para mostrarse diferente”, y Juliana Gattas le advirtió en el coacheo que “no descuide la afinación ni el sentimiento”. “Primero hay que cantarla perfecto y luego darle una vida nueva a esta canción”, sostuvo la cantante del dúo pop.

Cuando llegó el turno de la devolución de Sergi, le remarcó que, “siempre está bien lo que vos hacés. Acá tuviste momentos brillantes pero la performance se sintió algo cerebral. No pensamos en el fantasma de Paul Stanley, un cantante fenomenal, y se sintió un poco eso. Resulta algo raro en vos porque siempre fuiste más desfachatado”.

Por último, le tocó a Lisandro Domínguez, al artista oriundo de Saladillo se le otorgó para interpretar Es por ti, reconocida canción con la que Juanes ganó dos premios Grammy Latino en el año 2003.

Ante los “Es por ti” del estribillo, Ale Sergi le aconsejó grabar a solas distintas versiones y quedarse con la que más le gustara; y una vez finalizada su perfomance en los Playoffs, Soledad Pastorutti dijo que “tomó decisiones más acertadas en las estrofas”.

Ale le dijo a Lisandro que “tenían expectativas altas con él”. “Lo que venías haciendo era excelente. Esto estuvo bien pero faltó autoconvencimiento”, expresó el coach. “Hay que redoblar la apuesta por el momento del show en el que estamos”, le pidió Juliana a Lisandro al final de la devolución.

De los 8 participantes que cantaron este miércoles, de un total de 11 que lo deben hacer, Joaquín Martínez fue el nombre elegido para que siga en carrera. Para saber quién mas será parte de La Voz Argentina, no te pierdas el programa de este jueves luego de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.