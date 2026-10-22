¿De qué murió el creador del ícono musical de los 90s “La isla del sol”?

La música latinoamericana viste de luto tras confirmarse la muerte del reconocido cantante brasileño Ernesto de Souza Andrade Júnior, mundialmente conocido como Netinho, a los 60 años. El artista, que se hizo célebre por interpretar el megahit tropical “Milla” —consagrado en la Argentina en su versión en castellano como “La isla del sol”—, falleció este martes en un sanatorio de Salvador de Bahía.

El ambiente artístico internacional despidió con profundo dolor a una de las figuras más alegres y convocantes del axé y la música tropical brasileña. Netinho murió a los 60 años internado en un hospital de Salvador de Bahía, ciudad donde construyó gran parte de su prolífica carrera artística.

El delicado estado de salud del cantante venía preocupando a sus seguidores desde marzo de 2025, cuando comenzó a sentir fuertes dolores en sus piernas que derivaron en estudios médicos de urgencia y la detección de un linfoma no Hodgkin, obligándolo a suspender definitivamente su agenda de presentaciones para someterse a tratamientos oncológicos.

La despedida de su entorno y un legado imborrable

Tras confirmarse su deceso, su equipo de trabajo compartió un sentido comunicado a través de las redes sociales oficiales: “Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador, Netinho construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma tan particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre”, expresaron con pesar familiares y colaboradores.

Del éxito de “Milla” y “La isla del sol” a los escenarios

Nacido en Brasil, Netinho combinó en su juventud la carrera de Ingeniería Civil con su verdadera pasión: la música. En 1988 se convirtió en la voz principal de la emblemática Banda Beijo durante el Carnaval de Salvador, catapultando su nombre al estrellato nacional con el clásico “Beijo na Boca”.

Sin embargo, su consagración internacional llegó en 1996 ya como solista al lanzar el recordado tema “Milla”. La contagiosa melodía traspasó fronteras y se convirtió en un fenómeno masivo en la Argentina, donde fue adaptada al español e interpretada bajo el título “La isla del sol”, convirtiéndose en la canción de furor de todas las radios, veranos y discotecas de la época.

A lo largo de su vida, el artista debió enfrentar duros baches de salud, como los tres ACV que sufrió en 2013 y que lo mantuvieron cuatro años alejado de los escenarios, además de incursionar brevemente en la política partidaria en 2022 de la mano del Partido Liberal (PL).

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

La enfermedad que le arrebató la vida a los 60 años es un tipo de cáncer de la sangre que se origina en el sistema linfático. Según especialistas oncológicos, a diferencia del linfoma de Hodgkin, esta variante se caracteriza por una proliferación anormal de los linfocitos que puede afectar de manera simultánea a múltiples órganos y ganglios sin un patrón definido. Entre sus síntomas principales figuran la fiebre persistente, sudores nocturnos intensos y pérdida repentina de peso, siendo la quimioterapia el pilar fundamental de su tratamiento médico.