De pura cepa: el equipo mendocino “Kondor” hizo historia y quedó segundo en el Mundial de Houston

El equipo Kondor, integrado por 22 estudiantes del Colegio Tomás Alva Edison, cerró una participación histórica en el FIRST Global Challenge 2026 (el Mundial de Robótica) desarrollado en Houston, Estados Unidos.

Mendoza vuelve a demostrar que es cuna de innovación y talento. El equipo Kondor, integrado por 22 estudiantes del Colegio Tomás Alva Edison, cerró una participación histórica en el FIRST Global Challenge 2026 (el Mundial de Robótica) desarrollado en Houston, Estados Unidos. La delegación mendocina, única representante argentina, se alzó con el segundo puesto en la categoría Innovate Awards.

“GauchoBot”: la creatividad local que asombró al mundo

Entre más de 300 equipos provenientes de 114 países, el robot diseñado íntegramente en nuestra provincia, bautizado como “GauchoBot”, logró destacarse por su altísima complejidad técnica.

Los jurados internacionales premiaron la originalidad y eficiencia del dispositivo, que incorporó tecnología de punta desarrollada por jóvenes de entre 13 y 18 años:

Ruedas omnidireccionales para desplazamientos en cualquier ángulo.

Un sistema de recolección de elementos de alta velocidad.

Un mecanismo de disparo con rotación de 360 grados .

Un sofisticado sistema de odometría para ubicación milimétrica en el campo.

Un podio internacional para Mendoza

El premio Innovate Award es uno de los más codiciados de la competencia, ya que reconoce la solución más creativa y original en ingeniería. Mendoza quedó en el segundo escalón del podio, solo por debajo de Estados Unidos y superando a la delegación de Israel.

“Es un premio muy importante porque reconoce la solución más innovadora y creativa del robot”, expresó emocionada Graciela Bertancud, directora del colegio, tras conocerse el resultado en el George R. Brown Convention Center.

El equipo Kondor

El equipo está conformado por estudiantes de entre 13 y 18 años: Ramiro Bianchini, Evangelina Centre, Guadalupe Murgo, Francisco Miranda, Alejandro Castro, Valentín Panonto, Luca Quevedo, Lucas Rodríguez Trad, Jeremías Romero, Nicolás Videla, Bautista Reyes, Gabriel Viotti, Victoria Palacio, Federico Williamson, Ignacio Aguilera, Claudio Cicchinelli, Leandro Giunta, Carolina Díaz, Benjamín Reyes, Felipe Cicchinelli, Julián Bresso y Patricio Welch .

El proyecto es acompañado por Emiliano Mirábile, coordinador del programa, y Graciela Bertancud, directora de la institución, quienes cumplen un rol clave en la formación y guía del equipo.

Este logro no solo posiciona al Colegio Tomás Alva Edison como un referente en educación tecnológica, sino que pone a Mendoza en el mapa de la robótica mundial, demostrando que con esfuerzo y apoyo, el futuro ya está aquí.