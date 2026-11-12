De pizzero con local propio a conquistar el jurado: la inesperada confesión de Hernán de Mala Fama en MasterChef Celebrity

Antes de convertirse en un ícono de la cumbia argentina, Hernán Coronel, líder de Mala Fama, tuvo un estrecho vínculo con los hornos y la masa. Durante su paso por MasterChef Celebrity, el cantante sorprendió al jurado y a Wanda Nara al revelar que trabajó durante años como pizzero e incluso administró su propio local gastronómico.

Las cocinas de MasterChef Celebrity siguen revelando facetas desconocidas de los famosos en El 9 Televida. En la última emisión del certamen, Hernán Coronel, reconocido popularmente como Mala Fama, dejó a todos boquiabiertos al contar su historia vinculada a la gastronomía mucho antes de que sus canciones sonaran en todo el país.

El pasado como pizzero y la coincidencia con Wanda Nara

Todo comenzó cuando Wanda Nara, intrigada por la soltura del músico al manipular la masa en su estación, le consultó directamente si había trabajado en una pizzería. Sin dudarlo, el cantante respondió: “Sí, en muchas. Y tuve una propia también”.

Al profundizar en aquella etapa previa a la fama, Hernán reveló cuál era su especialidad favorita: la pizza de palmitos con salsa golf y huevo. El dato provocó la inmediata reacción de la conductora, quien celebró entre aplausos: “¡Pero es mi favorita!”, asegurando que aceptará encantada una invitación a comer cuando el músico decida volver a amasar. Este pasado entre harinas se suma a los diversos oficios que el artista desempeñó en su juventud —como matricero y hasta tenista amateur— antes de decidirse definitivamente por la música alrededor de los 17 años.

Las empanadas “puerrománticas” y el veredicto del jurado

Más allá de su anécdota de vida, Mala Fama se presentó ante Damián Betular, Maru Botana y la chef invitada Dolli Irigoyen con una apuesta inédita: las empanadas “puerrománticas”, bautizadas así en honor a la propia Wanda, a quien él apoda “Wandamántica”. Preparadas con un relleno de puerro, crema, manteca, salsa y nuez moscada, lograron un hecho curioso: ninguno de los presentes las había probado jamás.

A la hora de la devolución, el jurado celebró el sabor del interior pero marcó detalles en la cocción. Betular calificó el relleno como “espectacular”, aunque advirtió que a la masa le faltó un poco más de horno o un estilo más criollo. Botana coincidió en la suavidad de la preparación y Dolli Irigoyen destacó la similitud de su repulgue con los pastelitos del norte argentino. Lejos de achicarse, Hernán prometió revancha con una tanda casera cocinada a su tiempo para hacer bailar los sabores en el paladar del estrado.

No te pierdas la emisión de este jueves por El 9 Televida.