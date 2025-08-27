De patitas a la calle: Así quedó Kumru en Pasión Prohibida

Ni en su peor pesadilla Kumru hubiese pensado que iba a terminar siendo amiga de Yildiz y enemistada con su padre. Pero así va la trama de Pasión Prohibida, con sucesos inesperados. Y para saber más, te invitamos a no perderte ningún episodio y a seguir leyendo esta nota.

Ni en su peor pesadilla Kumru pensó que todo se iba a desarrollar así. Pero la trama de Pasión Prohibida es como la vida misma, va sorprendiendo con sucesos inesperados. Luego de dejar plantado a Çağatay en el altar, la mujer se enteró que estaba embarazada, pero la alegría poco duró porque tuvo un aborto. Por suerte Yildiz estaba para auxiliarla y no sólo eso, sino que le prestó su hombro para llorar por lo sucedido; y justo ahora que las dos se empezaban a llevar bien, Doğan toma una drástica decisión con su hija. Mirá lo que va a pasar en la novela de las siestas de El 9 Televida.

Ender decidió avivar el fuego avisando a Doğan que Kumru seguía viéndose en secreto con Çağatay y, para que le creyera, le mandó la ubicación exacta de su cita en un restaurante. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabe es que Meriç, consciente del dolor y la angustia que Kumru está viviendo después de sufrir un aborto, ideó este encuentro para que pudieran hablar tras llo sucedido.

Al llegar al restaurante y ver a Kumru y Çağatay juntos, Doğan estalla de furia, no puede contener su enfado. Sin si quiera querer escuchar explicaciones, toma una decisión drástica con su hijaKumru. “No quiero verte más en esta casa”, le grita, dejando claro que ha sobrepasado todos los límites.

Sin saber lo que está pasando en la vida de su hija, el empresario, delante de todos, le ha hecho las maletas para que se marche: “Si todavía te ves con mi enemigo, no eres mi hija”.

Así, sin coche, tarjetas de crédito y sin nadie a quien recurrir, la vida de Kumru ha dado un giro repentino, dejándola en una situación muy complicada.

¿Qué hará? ¿A dónde irá? Para saberlo, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.