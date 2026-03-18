De las redes a la gloria: así viven Ian Lucas y La Reini las horas previas a la definición en El 9 Televida

Con la emoción a flor de piel, los sentidos mensajes de Ian Lucas y La Reini antes del duelo final de MasterChef Celebrity.

La cocina más famosa del país ya tiene a sus dos gladiadores. Tras una semifinal de altísima exigencia técnica, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet se consagraron como los grandes finalistas de MasterChef Celebrity. Pero la batalla no solo se libra en las hornallas de El 9 Televida: los protagonistas volcaron su emoción en las redes sociales, donde compartieron el detrás de escena de un abrazo que simboliza meses de esfuerzo y una promesa que mantiene en vilo a Mendoza.

La clasificación no será nada sencilla. Para llegar a esta instancia, los participantes deberán superar un reto de máxima complejidad: replicar un rack de cordero en croute de hierbas y almendras. Tras salir airosos de esa prueba de fuego que dejará en el camino a figuras como Maxi López y el Turco Husaín, los finalistas estallarán en un festejo que ya es viral.

“¡Estamos en la final, carajo! Dejé la vida para estar ahí”, expresará Ian Lucas en un video cargado de lágrimas y euforia. El joven influencer, que logró conquistar al público televisivo con su perseverancia, dedicará este logro a sus seguidores: “Gracias por cumplirme el sueño una vez más. Mañana les pido el aguante, voy a dejar la vida”, prometerá de cara al programa que se verá este jueves por la tarde.

Por su parte, Sofía “La Reini” Gonet reafirmará su estilo con un mensaje de empoderamiento. “El verdadero ‘persevera y triunfarás’.’ Les prometo la mejor final de la historia”, escribirá junto a una postal donde se la verá fundida en un abrazo con Ian, ambos ya luciendo sus delantales blancos de finalistas. La química entre ambos, que supieron pasar de las redes a la exigencia del prime time, será uno de los grandes condimentos de la definición.

El desafío que les espera este jueves en El 9 Televida no tiene precedentes. Cada uno deberá ejecutar un menú de tres pasos con un hilo conductor que represente su identidad. No solo estarán en juego el sabor y la técnica ante el jurado de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, sino también la capacidad de mantener la calma frente a sus familiares y ex compañeros que estarán alentando desde la tribuna.

Mendoza se prepara para una tarde histórica. El fenómeno digital de Ian y La Reini se enfrentará por última vez en una competencia donde la destreza técnica y la emoción colectiva serán las claves para conocer, finalmente, quién se consagrará como el nuevo gran maestro de la cocina.