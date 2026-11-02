De la pregunta que incomodó al tuit del Presidente: el contundente descargo de la China Ansa en A la Barbarossa

Tras la repercusión del intenso intercambio registrado durante la emisión de PH, Podemos Hablar por la pantalla de El 9 Televida, la contundencia de Josefina “La China” Ansa no se hizo esperar. Este lunes por la mañana, salió por A la Barbarossa y enfrentó los rumores de operación, desmintió las versiones de una maniobra de producción y respondió a las repercusiones políticas que salpicaron la polémica con Santiago Maratea.

El cruce ocurrido en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff derivó en un acalorado debate que escaló hasta las redes sociales y el ámbito político. Ante este panorama, la periodista utilizó la pantalla de El 9 Televida para aclarar el origen de sus preguntas sobre las colectas solidarias encabezadas por el influencer.

“Hice la pregunta que genuinamente me salió”

Consultada sobre si se arrepentía de la consulta que incomodó a Maratea, Ansa fue categórica: “Soy bastante crítica de lo que hago, pero hice la pregunta que genuinamente me salió en ese momento y no la cambiaría porque no tuve mala intención. Duermo con la conciencia tranquila”.

Asimismo, la comunicadora echó por tierra las versiones periodísticas que señalaban una presunta marcación de la producción del programa o un libreto preconcebido: “Nadie me bajó ninguna pregunta, nadie me obligó a preguntar. No hubo una emboscada, fue una inquietud que me nació a mí en el momento. La fuente era él y le pregunté directamente a la fuente”.

La polémica política y el tuit presidencial

El debate subió de tono cuando en el piso de A la Barbarossa se analizó la intervención del presidente Javier Milei, quien compartió un mensaje en X refiriéndose a una supuesta “emboscada” mediática.

https://x.com/JMilei/status/2116922615872819221?a=PdX74xJQRG9ovUTad24&s=20

Lejos de engancharse en la controversia, la China le bajó el tono a la acusación: “No siento que sea algo personal conmigo. A mí no me molesta porque tengo la conciencia tranquila. Cada uno opina libremente”.

De esta manera, la periodista dio por cerrado el episodio reafirmando su profesionalismo e independencia al momento de preguntar en televisión.

Seguí los momentos más destacados de la televisión argentina y la farándula a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.