De la lechuga de Pepa a los morrones de Danelik: el insólito error que dejó sin comida a Gran Hermano

Una falla en los cálculos de la compra semanal provoca un gasto de medio millón de pesos en vegetales y desata el caos presupuestario. La compra semanal de Gran Hermano Generación Dorada terminó en un blooper histórico que dejó a los participantes al borde del racionamiento extremo. Mientras la casa se llena de cajones de morrones rojos y amarillos, los participantes descubren con horror que faltan productos básicos, reviviendo uno de los mitos más grandes de la historia del reality en la pantalla de El 9 Televida.

Danelik fue la encargada de confeccionar la lista y, en un descuido que se volvió viral, anotó 40 unidades de morrones sin advertir que cada “unidad” en el sistema digital equivalía a una bolsa de cinco ejemplares. El resultado fue impactante: al ingresar los carritos, los jugadores se encontraron con una montaña de 200 morrones que consumió cerca de $500.000 del presupuesto total.

A partir de este error, la convivencia enfrenta un panorama crítico ya que el gasto desmedido dejó fuera de la lista alimentos esenciales como el dulce de leche, el tomate, la papa y la banana. Manuel y Cinzia fueron los primeros en pedir explicaciones al revisar el ticket, mientras Danelik admitió su culpa entre risas nerviosas y lamentos. Esta situación pondrá a prueba la creatividad de los cocineros de la casa, quienes tendrán que basar casi toda la dieta de los próximos días en una sobredosis de pimiento para no desperdiciar la mercadería.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar y los fanáticos recordarán por siempre este episodio como el sucesor directo de los famosos 15 kilos de lechuga de Martín Pepa. Aquel hito de la edición 2011, que nació como un gesto individualista de Pepa para asegurarse su ración personal, se convirtió hoy en el espejo de este nuevo fracaso logístico. La comparación entre ambos momentos inunda X (Twitter) e Instagram con memes que se burlan de la falta de puntería de los nuevos “hermanitos” a la hora de abastecer la despensa.

Este martes, la tensión por la falta de variedad en la comida promete generar los primeros roces fuertes entre los bandos.

Mientras Santiago del Moro se prepara para el ingreso virtual del ex de Luana, el olor a morrón asado invadirá cada rincón de la casa más famosa. Los seguidores mendocinos que siguen el minuto a minuto por El 9 Televida verán cómo un simple error de cálculo en una tablet puede transformar una semana de abundancia en un verdadero desafío de supervivencia para la Generación Dorada.