De la ilusión al abismo: El desgarrador descubrimiento de Kumru que cambia el destino de “Pasión Prohibida”

La hija de Doğan estaba lista para anunciar su embarazo y sellar la paz con Selim, pero una escena inesperada en la habitación del médico desató un nuevo escándalo. El drama turco de El 9 Televida no da respiro.

Las tardes de El 9 Televida volvieron a encenderse con Pasión Prohibida. Tras confirmar su embarazo con un test positivo, Kumru se encontraba en un estado de vulnerabilidad y esperanza. Luego de haber perdido un bebé en el pasado junto a Çagatay, esta nueva oportunidad representaba para ella la posibilidad de redimirse y reconstruir su vínculo con Selim, a pesar de las mentiras y secretos que habían dinamitado la relación. Sin embargo, tremenda sorpresa se llevará cuando vaya a buscar al médico para contarle que será padre…

Con el corazón en la mano y una sorpresa preparada con globos rosas y azules, Kumru se dirigió a la casa del médico dispuesta a revelar la noticia que lo cambiaría todo. Sin embargo, lo que debía ser un momento de felicidad y reconciliación se transformó en su peor pesadilla. Al llegar a la propiedad, quien le abrió la puerta no fue el hombre que ama, sino Zeynep. La escena fue devastadora: la presencia de la hermana de Yildiz en la casa, bajo circunstancias que sugerían que habían pasado la noche juntos, dejó a Kumru paralizada y en estado de shock.

Este nuevo triángulo amoroso se suma a una trama de por sí explosiva. Mientras Kumru procesa esta supuesta traición, el contexto se vuelve aún más turbio: se ha revelado que la misteriosa Julia y Selim son en realidad hermanos, un secreto que el médico utiliza para tejer su venganza contra la familia de Kumru.

Ahora, la joven se enfrenta a un dilema desgarrador: ¿Debe confesarle a Selim que espera un hijo suyo tras encontrarlo con Zeynep? La traición y el dolor vuelven a marcar el destino de los protagonistas de Pasión Prohibida, la novela que sigue liderando el rating y cautivando a los mendocinos en cada emisión por la pantalla de El 9 Televida.