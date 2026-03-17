De la fama a buscar trabajo: el gesto inesperado de un ex Gran Hermano que conmovió a todos

El ex participante decidió llevar su currículum personalmente a una fábrica tras no obtener respuestas y dejó un mensaje contundente sobre el esfuerzo y las oportunidades.

Alejado de la televisión, Mauro D’Alessio sorprendió al aparecer en plena búsqueda laboral y protagonizó una escena que se volvió viral rápidamente. Lejos de las luces y el ruido mediático, el exhermanito volvió a ser noticia, pero esta vez por una realidad muy distinta a la que vivió dentro de la casa más famosa del país. El joven compartió en redes sociales un video que no tardó en viralizarse: decidió ir personalmente a una fábrica para dejar su currículum y conseguir trabajo.

Alejado de la televisión, Mauro D’Alessio sorprendió al aparecer en plena búsqueda laboral y protagonizó una escena que se volvió viral rápidamente.

Según mostró en el registro, tras enviar su CV por distintos medios sin éxito, tomó una decisión directa: presentarse en el lugar y apostar cara a cara por una oportunidad laboral. “No tengo laburo, estoy buscando en marketing”, expresó, dejando en claro su objetivo profesional.

Con formación en áreas digitales, explicó que tiene experiencia en campañas, análisis de datos y comercio electrónico. Pero más allá de lo técnico, lo que más impactó fue su actitud. “Yo me dejo la vida por la empresa en la que me toque estar”, aseguró, convencido de su capacidad y compromiso.

El momento más llamativo llegó cuando finalmente dejó su currículum en un buzón repleto, reflejando la fuerte competencia laboral. Aun así, se mostró optimista y confiado en que podría ser convocado.

La escena generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos destacaron su humildad, esfuerzo y decisión de reinventarse fuera de la televisión. En tiempos donde la exposición mediática suele parecer un objetivo final, su gesto dejó un mensaje claro: reinventarse también es parte del camino.