De la expulsión al Golden Ticket y la gloria: Solange Abraham se consagró como campeona de Gran Hermano con un récord histórico de votos

En una noche inolvidable y cargada de tensión, Solange “Sol” Abraham se consagró como la flamante ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida. Tras 15 años de su primera participación, la tucumana tuvo su revancha histórica al imponerse sobre Yisela “Yipio” Pintos con el 51,8% de votos.

La revancha más esperada de la televisión argentina tuvo su broche de oro. Este miércoles 16 de septiembre, la pantalla de El 9 Televida emitió la esperadísima gala consagratoria de Gran Hermano: Generación Dorada, donde Solange Abraham se proclamó campeona tras vencer en un ajustadísimo duelo telefónico a la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos.

Santiago del Moro cerró las líneas de votación y anunció el resultado de un certamen que paralizó al país con cifras históricas: se registraron más de 30 millones de votos, convirtiendo a esta definición en una de las más peleadas de los últimos años.

Una final voto a voto y un récord histórico de permanencia

El mano a mano final reflejó una paridad absoluta. Solange se quedó con el premio mayor al obtener el 51,8% de los votos, mientras que Yipio alcanzó el 48,2%. Quince años después de su paso por Gran Hermano 2011, la tucumana completó un camino lleno de giros dramáticos: fue elegida para un intercambio internacional en La Casa de los Famosos, resultó expulsada por referirse al exterior y regresó gracias al voto del público mediante un Golden Ticket.

Con su estrategia confrontativa y tras superar múltiples placas de nominación, Solange no solo logró la gloria, sino que también estableció una marca histórica: al sumar sus dos ediciones, acumuló 298 días de aislamiento, convirtiéndose en la participante que más tiempo permaneció dentro de la casa en la historia de la televisión argentina.

Acá te dejamos el fragmento del momento culminante en que Santiago del Moro anunció que la gran ganadora de esta temporada fue Solange Abraham.

Premios millonarios, el trofeo y la picante reacción en redes

Tras consagrarse campeona, Solange se acreditó el gran premio de $70 millones de pesos, una vivienda prefabricada y el reintegro de gastos a través de una billetera virtual popular. La entrega formal de la copa y los galardones a las tres finalistas (incluida Charlotte Caniggia, tercera en el podio) se realizará este jueves 17 de septiembre en una emisión especial de La Noche de Campeonas.

Sin embargo, el triunfo no estuvo exento de polémica fuera de las cámaras. Apenas se conoció la definición, el exjugador Kenny Palacios lanzó una dura provocación en la red social X al respaldar a la subcampeona.

La lista completa de campeones de Gran Hermano Argentina:

GH 1 (2001): Gastón Trezeguet

GH 2 (2001): Roberto Parra

GH 3 (2002/03): Viviana Colmenero

GH 4 (2007): Marianela Mirra

GH Famosos (2007): Diego Leonardi

GH 5 (2007): Esteban Morais

GH 6 (2010/11): Cristian Urrizaga

GH 7 (2011/12): Rodrigo Fernández

GH 8 (2015): Francisco Delgado

GH 9 (2016): Luis Fabián Galesio

GH 10 (2022/23): Marcos Ginocchio

GH 11 (2023/24): Bautista Mascia

GH 12 (2024/25): Santiago Algorta

GH Generación Dorada (2026): Solange Abraham

En una gala especial, este jueves Gran Hermano cierra la histórica temporada que a lo largo de este 2026 coronó la pantalla de El 9 Televida.