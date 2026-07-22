De fiscal ejemplar a villano en “Bahar”: así fue el radical cambio de Mehmet Yılmaz Ak para interpretar a Timur

El talentoso actor de 39 años cautivó a la audiencia de El 9 Televida con un personaje lleno de sombras, secretos y contradicciones.

En el universo de las ficciones turcas que se adueñan de las noches de El 9 Televida, uno de los personajes que más pasiones encontradas despertó fue Timur, el refinado pero manipulador médico y esposo de la protagonista en la aclamada telenovela Bahar .

Detrás de aquella magistral interpretación estuvo Mehmet Yılmaz Ak, un actor de 39 años que demostró una versatilidad impresionante al pasar de encarnar a figuras sumamente queridas como el recordado fiscal Pars Seçkin en Secretos de familia a ponerse en la piel de un antagonista lleno de matices.

El desafío de un personaje con “doble cara”

Para Mehmet Yılmaz Ak, asumir el rol de Timur significó adentrarse en la mente de un hombre atrapado entre la imagen pública perfecta, sus secretos familiares y una constante necesidad de control sobre su entorno.

Durante la etapa de promoción de la tira, el propio actor definió la complejidad que le exigió ponerse en los zapatos del esposo de Bahar:

“Mi personaje tiene doble cara. No estaba seguro de si los espectadores podían entenderlo del todo, porque ni siquiera él mismo se comprendía”, reconoció en su momento el intérprete sobre los conflictos internos de Timur.

Esa capacidad para dotar de matices a sus papeles evitó que Timur fuera un villano caricaturesco, logrando que la audiencia oscilara permanentemente entre la indignación por sus acciones y la fascinación por la profundidad de su composición actoral.

Una vocación que le ganó a la diplomacia

La historia de Mehmet con la actuación no fue un camino directo. En su juventud, comenzó a cursar la carrera de Relaciones Internacionales, pero el llamado del teatro fue más fuerte: abandonó los estudios universitarios tradicionales para volcarse de lleno a la formación artística.

Su talento se perfeccionó tanto sobre las tablas como en grandes producciones televisivas y de plataformas globales:

“Hakan, el protector” (Netflix): Interpretó a Tekin, consolidando su primer gran impacto internacional.

“Secretos de familia”: Se convirtió en un pilar narrativo como el fiscal Pars Seçkin, ganándose el cariño absoluto de los fanáticos por su nobleza.

“Bahar”: El papel que redefinió su carrera, mostrándolo en su faceta más madura y desafiante.

Un clima de trabajo que traspasó la pantalla

A pesar de las aristas oscuras de su personaje, el actor destacó reiteradamente el excelente ambiente de compañerismo que se vivió durante el rodaje junto a figuras de la talla de Demet Evgar (Bahar) y Buğra Gülsoy (Evren).

“Nuestra historia enorgulleció a la gente de otros países”, celebró el actor sobre el arrollador éxito internacional que acompañó a la ficción, destacando que el trabajo colectivo fue la clave para transmitir la autenticidad que traspasó la pantalla.