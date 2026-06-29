De convivir en Gran Hermano a un depto: Brian Sarmiento y Danelik se mudaron juntos

A solo tres meses de haber comenzado su romance en “Gran Hermano Generación Dorada”, el exfutbolista y la influencer tucumana apostaron a la convivencia y abrieron las puertas de su nuevo hogar. “Comenzó la aventura Branelik”, celebraron.

La realidad superó por completo a la ficción de la pantalla y el amor que nació bajo el estricto aislamiento de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de El 9 Televida, sumó un capítulo decisivo en el afuera. A menos de un mes de haber quedado eliminados del reality, Danelik Galazán y Brian Sarmiento confirmaron oficialmente que se mudaron juntos a un departamento ubicado en el exclusivo barrio porteño de Belgrano, consolidando, a paso firme, una de las parejas más queridas y comentadas de la presente edición.

La encargada de dar la feliz noticia este fin de semana fue la propia influencer tucumana a través de sus redes sociales, donde compartió un divertido video recorriendo el inmueble que alquilaron en común. “Nos mudamos juntos; al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso”, relató Danelik, visiblemente emocionada, mientras mostraba los primeros rincones, rodeados de valijas y cajas. A su lado, el exfutbolista y fiel a su estilo espontáneo, acotó entre risas: “Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento”.

Barra, “suite presidencial” y asados: el tour por el nuevo hogar

El video de la mudanza funcionó como un tour virtual para los miles de fanáticos que siguen el día a día de la pareja bautizada en las redes como “Branelik”. El departamento, ubicado en un primer piso, cuenta con detalles modernos y ambientes luminosos:

El living-comedor: Cuenta con un panel con tiras de madera donde colgaron el televisor —el cual aseguran usarán para escuchar música y ver partidos de fútbol—, una mesa blanca con cuatro sillas y un amplio sillón cama ideal para recibir visitas.

La cocina integrada: Está separada de la sala principal por una funcional barra desayunadora, revestida con azulejos blancos y mesada de mármol gris. “Acá se van a comer altos asadazos” prometió Brian, a lo que su novia retrucó con picardía: “Acá voy a tirar magia” .

El dormitorio: Un ambiente cálido con cama matrimonial y un cubrecama en tonos beige que la propia Danelik bautizó con humor como la “suite presidencial”.

Una historia exprés con idas y vueltas

El flechazo entre ambos fue inmediato desde que ingresaron juntos a la casa más famosa del país a finales de febrero. Si bien las primeras semanas se trataron como compañeros de convivencia, en el mes de abril llegaron los primeros besos apasionados que confirmaron el romance.

La relación superó incluso el “bache” del aislamiento cuando Sarmiento fue eliminado por primera vez. Luego, gracias al beneficio del Golden Ticket, el exjugador de Newell’s reingresó al juego, aunque su segunda estadía duró apenas 20 días: el público lo eliminó definitivamente el pasado 8 de junio. Apenas tres semanas después de aquel romántico reencuentro en el estudio con Santiago del Moro, la pareja decidió acortar distancias y firmar el contrato de alquiler.

La reacción de las redes: entre el amor y las críticas filosas

Como todo fenómeno surgido de un reality show, el anuncio dividió las aguas en el universo digital. En X (Twitter), Danelik abrió su corazón con un tierno posteo: “No me esperaba enamorarme en Gran Hermano. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, nos amamos tanto como para no querer separarnos ni un día”.

Sin embargo, los usuarios más picantes de la red no tardaron en cuestionar la velocidad de la convivencia y reflotaron viejas deudas del exfutbolista con comentarios hirientes como “Le pagás el alquiler al deudor” o “Este la está viviendo, mal ahí”. Haciendo oídos sordos al qué dirán, la pareja prefirió quedarse con la enorme ola de mensajes de apoyo de sus fanáticos, quienes celebraron el progreso de “Branelik” y les desearon lo mejor en esta nueva etapa que recién empieza.