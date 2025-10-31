De conflictos cruzados y una gran complicación para Tarık se viene La Traición

Si pensabas que La Traición te iba a dar un respiro en cuando a los dramas, lamentamos informarte que no. Lo bueno es que con los problemas, que son muchos, de la serie turca de las siestas de El 9 Televida, te olvidás, por un rato, de los tuyos. Mirá lo que va a pasar.

Luego del intento de asesinato que sufrió Güzide mientras subía a su auto a manos de un motociclista que sacó un arma y comenzó a disparar, la verdad asoma. Gracias a Behram ahora saben que quien estuvo detrás de todo esto fue Tarık.

Al descubrirse esto, Ozan se empeña en enfrentarse a su padre. Incluso lo termina dejando a su padre atado de manos en un auto con intenciones de tirarlo a un barranco. Ante la muerte, Tarık ignora que no solo debe temer a Güzide, sino también a enemigos ocultos. El enemigo está muy cerca.

Por su parte, Güzide se ve fortalecida tras superar los peligros que ha afrontado, se ve envuelta en una inesperada alianza contra Tarık, quien ha caído tan bajo que amenaza su vida. Mientras Oylum se debate entre la angustia y la confusión, ya que su propia madre la insta a que deje a Behram porque es muy peligroso, Ozan se enfrentará a una verdad impactante.

Por otro lado, Tarık realiza trámites para desheredar a sus hijos mayores y crear una fundación para que el día que muera, su dinero vaya a Öykü.

