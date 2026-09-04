De Carmen Barbieri al Turco Naim: la imperdible lista de invitados de PH, Podemos Hablar para este sábado

Andy Kusnetzoff se alista para una nueva emisión de PH, Podemos Hablar tras el rotundo éxito de sus últimas entregas. Este sábado 5 de septiembre, el ciclo recibirá a cinco personalidades del espectáculo y las redes que prometen cruces picantes, revelaciones sobre separaciones mediáticas y anécdotas de la farándula argentina.

La pantalla televisiva de los sábados por la noche se alista para una entrega cargada de testimonios de alto impacto. Tras el fuerte revuelo generado la semana pasada por las declaraciones de Maxi López sobre su vínculo con Wanda Nara y Mauro Icardi, Andy Kusnetzoff prepara el terreno en PH, Podemos Hablar con una lista de invitados pensada para abarcar todos los frentes del espectáculo.

Para la emisión de este sábado 5 de septiembre, el conductor convocó al “punto de encuentro” a cinco figuras de trayectoria e impacto mediático: Carmen Barbieri, Paula Chaves, el Turco Naim, Tuli Acosta y el Chino Leunis, una combinación que promete cruzar diferentes generaciones, historias de vida y polémicas recientes.

Separaciones, viejas rencillas y el regreso a la escena

Uno de los momentos más esperados de la velada estará centrado en la presencia del Turco Naim. Tras su mediática separación de Emilia Attias y su posterior estadía en Ecuador —donde se instaló en una suerte de bajo perfil lejos de las cámaras—, el humorista romperá el silencio para repasar cómo transitó la ruptura y su presente personal.

Por su parte, Paula Chaves aportará su mirada sobre el ámbito de los medios y sus complejas dinámicas de amistad, en un año marcado por los rumores de distanciamiento y reconciliación con figuras de su entorno cercano como Zaira Nara y Mery del Cerro, además de repasar la historia familiar que consolidó junto a Pedro Alfonso.

Capocómicas y la nueva escena digital

La impronta del espectáculo clásico estará respaldada por Carmen Barbieri, quien con su habitual soltura compartirá vivencias de su trayectoria. En contraposición, el universo de la música y las redes sociales llegará de la mano de la bailarina e influencer Tuli Acosta, foco de versiones en los últimos meses tras ser vinculada al cantante Luck Ra.

La nómina de la noche se completará con la presencia del Chino Leunis, conductor que aportará su calidez habitual para abordar tanto el plano profesional como facetas poco conocidas de su cotidianeidad.

No te pierdas este sábado PH a las 22 horas en El 9 Televida.