De campeón a conductor: el nuevo y millonario proyecto de Ian Lucas tras ganar MasterChef Celebrity

Yanina Latorre lanzó la primicia y el streamer rompió el silencio con un sugerente posteo. El canal de las tres pelotas revive un clásico formato infantil y apuesta todo al ídolo de los 38 millones de suscriptores.

El fenómeno de Ian Lucas no tiene techo y la televisión argentina lo sabe. Tras coronarse como el flamante campeón de MasterChef Celebrity 2026 en una final histórica y sumamente ajustada contra Sofía “La Reini” Gonet, el joven youtuber, que arrastra una comunidad de casi 38 millones de suscriptores, tiene una propuesta millonaria sobre la mesa para convertirse en la nueva cara indiscutida de Telefe.

La encargada de lanzar la bomba fue Yanina Latorre, quien confirmó que las autoridades de la señal decidieron desempolvar un viejo y exitoso formato que no se realizaba desde el año 2015: MasterChef Junior. La gran apuesta del canal de las tres pelotas es que el influencer deje el delantal de cocina para asumir, por primera vez en su carrera, el rol de conductor principal del ciclo de cocina infantil.

La reacción de Ian Lucas y el guiño a la producción

Lejos de guardar silencio o jugar al misterio, el streamer acudió de inmediato a su cuenta de Instagram —donde supera los 6 millones de seguidores— para hacerse eco de la noticia que ya era tendencia en X (ex Twitter). El joven reposteó la información brindada por el periodista Fede Bongiorno y lanzó una pregunta directa a su fandom: “¿Lo hacemos?”

El detalle que terminó de confirmar que las negociaciones están avanzadas fue que el propio Ian arrobó en la publicación a la cuenta oficial de Telefe y a Federico Levrino, el director de Programación y Contenidos del canal. De esta manera, el formato que en sus primeras ediciones tuvo la conducción de Mariano Peluffo y vio consagrarse a los pequeños María Sassola y Sebastián García, se prepara para una renovación total adaptada a la era del streaming.

La odisea en el Mundial 2026 junto a Marley

Mientras se terminan de pulir los detalles de su contrato para el segundo semestre del año, Ian Lucas continúa en pantalla como el coconductor de Por el Mundo Mundial, el ciclo de viajes donde acompaña a Marley en la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos. Sin embargo, la llegada del equipo a tierras norteamericanas estuvo marcada por una verdadera pesadilla logística previa al partido de la Selección Argentina.

El conductor de Telefe relató en El show del verano (Luzu TV) la odisea que vivieron al quedar varados en Nueva York junto a sus hijos Mirko y Milenka, el productor Federico Hoffmann y el propio Ian Lucas. Entre vuelos cancelados a la madrugada, pérdidas de valijas, taxis que se quedaron sin batería y hasta un insólito retraso de una hora y media porque un pájaro se metió dentro de la turbina del avión, el equipo llegó con lo justo a Kansas.