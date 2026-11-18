La noche de este martes en MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más profundos y emotivos de la temporada. Al presentar su lata de galletas danesas frente al jurado, Pablo Migliore no pudo contener las lágrimas y abrió su corazón para contar que abandonó la escuela primaria. Con la voz quebrada, el exarquero de Boca, San Lorenzo y Huracán dejó una sentida reflexión sobre el valor de la educación y su rol actual formando jóvenes deportistas.

Más allá de la tensión propia de la competencia y de la exigencia técnica del desafío pastelero, la noche de eliminación de MasterChef Celebrity se transformó en un espacio de profunda humanidad gracias al testimonio de Pablo Migliore. Así se vivió en el emotivo momento en El 9 Televida.

“No terminé la primaria”: el duro esfuerzo detrás de una receta

Al acercarse al estrado para presentar sus 12 sablés de manga, el exdeportista explicó lo que significaba para él haber completado una preparación que requería precisión matemática y lectura técnica: “Esto es todo un logro. Yo vengo de otro ámbito y poder hacer hoy galletitas acá es un montón. Lograr entender los términos, las cosas, el pesaje. Capaz para otro es normal, pero a mí me cuesta un montón”, confesó con absoluta sinceridad.

Conmovida por sus palabras, Wanda Nara le consultó directamente si le costaban las matemáticas, a lo que Migliore asintió y reveló su historia personal: “No terminé la primaria y a partir de los 10 años me dediqué al fútbol. Solo eso fue mi vida”.

El consejo a los chicos y un arrepentimiento a corazón abierto

Con lágrimas en los ojos y la mirada puesta en las nuevas generaciones a las que hoy entrena, Pablo aprovechó la pantalla para dejar una enseñanza contundente: “Yo trato de inculcar lo importante que es que estudien. La carrera del fútbol es difícil. Dirijo chicos, sé que nadie garantiza nada; estudiar es el camino más seguro que pueden elegir. Yo me arrepiento toda la vida de no haber estudiado”.

Más tarde, en su entrevista individual, profundizó sobre las urgencias económicas que muchas veces empujan a los jóvenes deportistas a postergar las aulas: “En el fútbol muchas veces venimos de un origen humilde en el cual las prioridades no son siempre estudiar, todo se enfoca en la vida deportiva y pensás que con eso te podés salvar. En realidad vos te salvás si sos inteligente y tenés la capacidad de adaptarte en la vida. Daría la vida por poder haber estudiado y tener un título secundario”, concluyó emocionado, cosechando el respeto y el aplauso de todo el estudio.

Seguí todas las galas, las historias de vida de los participantes y el minuto a minuto del reality a través de la pantalla de El 9 Televida.