Daniela Celis dio detalles sobre la salud de Thiago Medina: “Recién salgo de verlo”

La comunicación, como lo hace a diario la realizó por sus redes. Este jueves dio detalles de cómo avanza el cuadro respiratorio del ex Gran Hermano luego de la cirugía.

Desde hace 12 días Thiago Medina está internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Cada avance o retroceso es noticia porque su vida está en un estado muy frágil y así lo entiende su familia y la madre de sus hijas, quien desde las redes va compartiendo cada novedad. Este jueves la actualización llegó luego de que Daniela Celis lo visitara en el hospital, ¿qué contó? Acá te detallamos.

En medio de la convocatoria de Camila “Camilota” Deniz para reunirse frente al hospital Mariano y Luciano de la Vega, Daniela Celis actualizó cómo se encuentra su expareja y padre de sus hijas. Mediante su cuenta de Instagram, la ex participante de Gran Hermano expuso: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”.

De todas maneras, “seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

En este contexto y días atrás, dos personas organizaron una marcha de oraciones para pedir por la salud de Medina para el próximo viernes 26, con destino hacia el hospital de Moreno en donde se encuentra internado.

Desde el desafortunado siniestro vial que protagonizó Thiago Medina, su familia viene utilizando las redes sociales para informar acerca de novedades respecto de la salud del exparticipante de Gran Hermano y para hacer pedidos puntuales.

En los primeros días solicitaron dadores de sangre y luego invitaron a hacer cadenas de oración por la salud de Thiago. Al cumplirse casi dos semanas del accidente de tránsito que sufrió con su moto, su familia convocó, por primera vez, a una concentración frente al hospital donde permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Su hermana, Camila “Camilota” Deniz, convocó a través de su cuenta de Instagram a seguidores y amigos de Thiago a reunirse este viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana frente al Hospital Provincial Luciano y Mariano de la Vega de Moreno con el objetivo de acompañar la recuperación del joven.

La idea original fue de Débora Barolin, exparticipante de Cuestión de Peso y de su hermana Ana. A la propuesta se sumó la familia de Thiago Medina, siendo replicada por Camilota en sus redes.