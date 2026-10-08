Daniel Osvaldo habló desde el sanatorio y reveló qué provocó la infección que afectó sus pulmones

El ex futbolista continúa internado en terapia intermedia mientras recibe medicación y se somete a nuevos estudios. Reveló que una caries no tratada derivó en la infección pulmonar que obligó a internarlo.

Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intermedia luego de atravesar una grave infección pulmonar que afectó principalmente su pulmón derecho y puso en riesgo su vida. El ex xeneize contó que el cuadro se habría originado a partir de una caries que no fue tratada a tiempo y que terminó provocando una infección que requirió la extracción de la pieza dental. Ahora evoluciona favorablemente mientras los médicos realizan estudios para descartar otros factores.

Qué le pasó a Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo ingresó al sanatorio luego de presentar un cuadro infeccioso que comprometió seriamente sus pulmones. La infección afectó especialmente el pulmón derecho y, por la gravedad de su estado, permaneció inicialmente en terapia intensiva. Con el correr de los días, su evolución permitió que fuera trasladado a terapia intermedia, donde continúa bajo supervisión médica, con medicación y controles permanentes.

La caries que habría desencadenado la infección pulmonar

Durante su internación, el ex xeneize reveló cuál habría sido el origen del cuadro que afectó su salud: una caries que no recibió tratamiento a tiempo.

La pieza dental terminó infectándose y los médicos decidieron extraerle la muela afectada como parte del tratamiento. Después de esa intervención, el exfutbolista comenzó a mostrar una evolución favorable.

De todos modos, el equipo médico continúa realizando cultivos y otros estudios para determinar si existió algún otro factor que haya contribuido a agravar la infección.

Por qué la infección puso en riesgo su vida

La infección pulmonar alcanzó un nivel de gravedad que obligó a Daniel Osvaldo a permanecer en terapia intensiva.

Según contó el propio Osvaldo, los médicos también destacaron que su estado físico previo y la actividad física que realizó durante buena parte de su vida fueron factores que ayudaron a su organismo a atravesar el cuadro. “Por suerte me siento bien y cada día mejor”, expresó el exjugador de fútbol al referirse a su estado actual.

Daniel Osvaldo dejó de fumar tras la internación

La grave infección también lo llevó a revisar algunos de sus hábitos. Uno de los principales cambios tuvo que ver con el consumo de cigarrillos. Daniel Osvaldo aseguró que dejó de fumar desde que fue internado y que pretende mantener esa decisión una vez recuperado.

“No estoy fumando desde hace dos semanas”, contó. También aseguró que comenzó a dormir mejor y que recuperó el sentido del olfato.

“No pienso fumar nunca más”, afirmó con contundencia.

Cuándo podría recibir el alta Daniel Osvaldo

Por el momento, Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intermedia. Los médicos mantienen el tratamiento y esperan los resultados de los estudios pendientes antes de definir los próximos pasos.