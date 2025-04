“Dame la plata, por favor”: hombre de 80 años robó $200 mil a punta de pistola

Un hombre de unos 80 años robó una dietética armado y escapó con más de $200.000. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad

Un insólito hecho delictivo sorprendió a vecinos del barrio Sargento Cabral, en la ciudad de Santa Fe. Esta vez no fue la violencia lo que llamó la atención, sino la identidad del ladrón: un hombre mayor, de entre 70 y 80 años, que asaltó una dietética a plena luz del día y se llevó una importante suma de dinero en efectivo.

El episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 12:30 horas, en un comercio ubicado sobre calle General Paz al 5000.

La empleada del local, una joven llamada Valentina, estaba por cerrar el negocio cuando un hombre ingresó con una actitud tranquila y le pidió “un préstamo”, según relató la víctima.

Como ya estaba por bajar la persiana, Valentina decidió dejarlo pasar y cerró la puerta, creyendo que se trataba de una persona mayor necesitada. Pero la situación dio un giro inesperado: el hombre sacó un arma de fuego, la apuntó y le dijo directamente: “Esto es un robo”.

“Primero pensé que era un chiste, porque por la edad me causó gracia. Me dijo que no me iba a hacer nada, que solo quería la plata”, comentó la joven en diálogo con uno de los medios locales. Sin embargo, el momento se volvió tenso cuando el delincuente le mostró el arma y comenzó a exigirle el dinero.

Valentina accedió a darle el dinero de la caja registradora, que rondaba los $15.000. No conforme con eso, el ladrón insistió y logró llevarse también una suma mayor, correspondiente a pagos de proveedores, que ascendía a unos $200.000. En total, se fugó con más de $220.000 en efectivo.

Aprovechando un instante de distracción, la empleada logró escapar del local y corrió a pedir ayuda a una verdulería cercana. Algunos vecinos intentaron seguir al sospechoso, pero este logró escabullirse por un pasillo de calle Lavalle y desapareció.

La víctima aseguró que nunca había visto antes al hombre y que no era conocido en la zona. “No era cliente y no vive en el barrio”, concluyó.

Las cámaras de seguridad del local captaron toda la secuencia, y las autoridades trabajan ahora con esas imágenes para tratar de identificar al insólito autor del asalto.

Mirá el video