¡Cumplió el sueño de su vida! El emocionante encuentro de Ian Lucas con Lionel Messi tras el triunfo argentino

El joven influencer se cruzó con el capitán de la Scaloneta en los pasillos del AT&T Stadium y compartió su felicidad en las redes sociales tras la histórica victoria ante Austria. El tierno ida y vuelta con el “10” y el blooper romántico que dejó expuesto al ganador de MasterChef Celebrity.

La histórica clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 sigue dejando perlitas y momentos mágicos que trascienden lo deportivo. Tras el triunfazo 2 a 0 ante Austria con el doblete de Lionel Messi, la euforia se trasladó a las plataformas digitales, donde una de las máximas estrellas juveniles de nuestro país se convirtió en la protagonista de una secuencia soñada.

Se trata del influencer Ian Lucas, quien se encuentra en los Estados Unidos como parte del staff del clásico programa Por el Mundo, ciclo liderado por Marley que se emite por la pantalla de El 9 Televida. El creador de contenidos venía cubriendo el color y la intimidad de la hinchada albiceleste, pero jamás imaginó que terminaría cara a cara con el máximo ídolo popular de la Argentina.

“Me reconoció”: la selfie de su vida y el mensaje para el 10

Minutos después de que terminara el partido en Texas, Ian Lucas paralizó las redes sociales al publicar dos postales abrazado al astro rosarino, ambos muy sonrientes. La reacción del influencer reflejó una emoción desbordante: “¡Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo! Me reconoció y le pude decir que lo amaba en la cara, ya está. Misión cumplida, ¡@leomessi sos lo más grande que hay!”, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación no tardó en cosechar millones de likes y comentarios de fanáticos y colegas que celebraron la empatía del capitán argentino, quien se tomó el tiempo de saludarlo y regalarle la foto de su vida en medio de los festejos por haberse transformado en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

Entre el saludo de Messi y el divertido “metejón” que mandó al frente Marley

La cobertura del Mundial 2026 viene siendo un sube y baja de emociones para el influencer, quien este martes a la noche volverá a mostrar toda la trastienda de la Scaloneta en una nueva edición del programa de viajes de El 9 Televida. Sin embargo, la semana pasada el joven también había estado en el centro de las miradas por un divertido blooper de Marley que rompió un secreto bajo siete llaves.

“Ian está con la novia”, lanzó el conductor sin filtros durante una grabación en Kansas. Al notar las risas incómodas del equipo, el papá de Mirko intentó acomodarla: “No sé si había que decirlo. Era secreto”. Lejos de dejar el tema ahí, sumó más datos de la misteriosa joven: “La novia se vino de otro lado a Kansas. Me mostró las fotos y es hermosísima. Una bomba. Todo esto no lo dijimos al aire, olvídate”, remató el animador entre carcajadas.

Los rumores del ambiente del espectáculo no tardaron en confirmar que la dueña de sus suspiros es Renata Mónaco, una conocida influencer de lifestyle y moda. Aunque cultiva el bajo perfil, la flamante pareja ya fue vista a los besos en la vía pública semanas atrás y ahora disfruta del verano estadounidense combinando amor, trabajo y la inigualable pasión mundialista.