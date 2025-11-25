¿Cuidás a un abuelo? cuánto tenés que cobrar la hora a fines de noviembre y diciembre

Los cuidadores de adultos mayores tendrán aumentos del 2,72% entre noviembre y diciembre de 2025, además de un bono no remunerativo y los adicionales por ley, según las escalas estimativas difundidas por UPACP.

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) dio a conocer las escalas salariales estimativas para cuidadores de adultos mayores correspondientes a noviembre y diciembre de 2025. Estos trabajadores, que integran la cuarta categoría del régimen de casas particulares, realizan tareas de asistencia y acompañamiento no terapéutico para personas mayores, enfermas o con discapacidad dentro del hogar.

Sus remuneraciones se actualizan conforme a las paritarias de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que en el último acuerdo fijó un incremento acumulado del 2,72%, dividido en un 1,4% en noviembre y un 1,3% adicional desde diciembre.

Nuevos sueldos estimativos para cuidadores de adultos mayores

Si bien las escalas difundidas por UPACP aún no fueron publicadas en el Boletín Oficial, sirven como referencia para empleadores y trabajadores:

Noviembre 2025

Con retiro: $422.316,85 por mes / $3.340,11 por hora.

Sin retiro: $470.627,41 por mes / $3.734,78 por hora.

Diciembre 2025

Con retiro: $427.806,54 por mes / $3.383,53 por hora.

Sin retiro: $475.546,54 por mes / $3.783,33 por hora.

Estos valores representan los mínimos legales establecidos por la normativa vigente. Los empleadores pueden acordar montos superiores, pero nunca inferiores a los fijados por la Cntcp.

Bono no remunerativo de noviembre y diciembre

El acuerdo salarial también incorporó el pago de una suma fija no remunerativa, que debe abonarse en ambos meses según las horas trabajadas por semana:

Más de 16 horas semanales: $14.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

Hasta 12 horas semanales: $6.000

Este bono no forma parte del salario básico y no se utiliza para el cálculo de aguinaldo ni de antigüedad.

Adicionales previstos por ley

Los cuidadores de adultos mayores acceden además a los adicionales establecidos por la Ley 26.844: