Cuidado de tu mascota durante las Fiestas

Las Fiestas de fin de año, llenas de alegría, ruido y nuevos visitantes, pueden ser una fuente de estrés y riesgo para perros y gatos. Asegurar su seguridad requiere un plan proactivo que aborde los peligros más comunes.

La temporada de Fiestas transforma nuestros hogares y rutinas. Si bien para los humanos esto significa celebración, para perros y gatos puede representar una interrupción abrupta de su paz, enfrentándolos a ruidos fuertes, aromas inusuales y una afluencia constante de personas. La responsabilidad del cuidador es anticiparse a estos cambios para proteger tanto la salud física como el equilibrio emocional de sus compañeros animales. Por ello el cuidado de tu mascota, requiere un tiempo de planificación.

¿Cómo protegerlos contra el estrés auditivo y la pirotecnia?

“Uno de los mayores desafíos de las fiestas son los ruidos fuertes, especialmente los fuegos artificiales. El oído de las mascotas es mucho más sensible que el humano, y la intensidad de la pirotecnia puede provocarles pánico, taquicardia y desorientación. Por ello, la estrategia más efectiva es la creación de un refugio seguro”, destacó la veterinaria Lorena Iglesias.

Algunas pauta marcadas por la profesional:

El nido de calma: Antes de que comiencen los ruidos, preparar una habitación interior (sin ventanas directas) que el animal asocie con seguridad. Puede ser un baño pequeño o el rincón de un armario. Colocá allí su cama, sus juguetes favoritos y su plato de agua.

Aislamiento acústico: Durante el pico de ruido, cierre ventanas y cortinas. Utilizá ruido blanco o música clásica suave para enmascarar los sonidos exteriores. Nunca dejes al animal atado a la intemperie o solo en el jardín, ya que el pánico puede llevarlos a intentar escapar y sufrir accidentes.

Si tu mascota padece ansiedad severa, es vital consultar a un veterinario con antelación.

Peligros en la mesa y la decoración

Las fiestas traen consigo abundancia de alimentos y decoración, ambos portadores de riesgos para los animales curiosos. “De ahí que es importante también ser previsores”, destacó la profesional.

-Toxicidad alimentaria: Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que las mascotas consuman restos de comida humana. Alimentos comunes en las celebraciones como el chocolate, el alcohol, las uvas, las pasas, el edulcorante presente en muchos dulces son altamente tóxicos.

-Huesos y grasas: Aunque sean huesos de ave cocidos, son frágiles y pueden astillarse, provocando obstrucciones o perforaciones intestinales. Las comidas grasosas, como la piel del pollo o los asados, pueden causar pancreatitis.

Gestión de visitantes y mantenimiento de la rutina

La afluencia de invitados puede desestabilizar a las mascotas más sociables.

Respeto al espacio: Siempre dale a tu mascota la opción de retirarse a su refugio seguro si se siente abrumada. No la fuerces a interactuar con personas desconocidas.

Supervisión constante: Si hay niños pequeños presentes, supervisá de cerca las interacciones para prevenir mordiscos por estrés o tirones de cola.

Mantener los hábitos: Aunque el día festivo esté lleno de caos, intentá mantener la rutina de alimentación y paseos. La predictibilidad ayuda a reducir el nivel de ansiedad del animal y a darle una sensación de normalidad en medio de la celebración.

“Cuidar de nuestras mascotas en las fiestas es un acto de amor y responsabilidad. Un poco de planificación anticipada y conciencia de los riesgos garantizarán que todos, de dos y cuatro patas, puedan celebrar la temporada de manera segura y feliz”.

