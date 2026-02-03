Cuenta regresiva en “MasterChef Celebrity”: quiénes son los 12 elegidos que sueñan con la gloria

A tan solo 20 días de la gran final, el reality de cocina que lidera el rating en El 9 Televida entra en su etapa más exigente. Tras la salida de Rusherking, conocé a los famosos que siguen en carrera.

La pantalla de El 9 Televida se prepara para vivir semanas de pura adrenalina. Con la reciente eliminación de Rusherking, el certamen conducido por Wanda Nara quedó reducido a una docena de aspirantes que deberán demostrar todo su talento frente al jurado más exigente de la televisión argentina. La competencia, que comenzó en octubre con 24 celebridades, ya no da lugar para el error.

Entre los nombres que logran sostenerse en pie y que cuentan con el apoyo incondicional de la audiencia mendocina cada noche a las 23:15, se encuentran figuras de diversos ámbitos. El deporte está representado por Maxi López y el Turco Husaín, mientras que el mundo del espectáculo aporta el talento de Emilia Attias, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Agustín “Cachete” Sierra y la carismática Marixa Balli. Por su parte, el estilo y la música llegan de la mano de La Joaqui, Andy Chango, Sofi Gonet, Ian Lucas y el conductor Chino Leunis.

El clima de despedida ya se siente en el estudio, ya que se confirmó que el programa llegará a su fin durante el mes de febrero. El apuro tiene una razón de peso: el lunes 23 de febrero se producirá el esperado regreso de Gran Hermano: Generación Dorada, el formato que tomará la posta del éxito en el prime time.

Hasta el momento, el camino ha dejado heridos de renombre como Luis Ventura, Sofi Martínez, Momi Giardina, Julia Calvo, Sofi Martínez, Esther Goris, Eugenia Tobal, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Walas, Estebal Mirol, El Peque Schwartzman, El Roña Castro, Pablo Lescano y la reciente baja del cantante santiagueño, Rusherking.

Ahora, los 12 sobrevivientes saben que cualquier falla técnica o un sabor mal logrado puede ser el final de su sueño. La gran pregunta que se hace todo Mendoza es: ¿quién logrará alzar el trofeo y consagrarse como el nuevo MasterChef Celebrity? Para saberlo, no te pierdas MasterChef Celebrity, todas las noches al término de Bahar en El 9 Televida.