Cuarta hospitalización en el año: Chiche Gelblung volvió a ser interando, ¿cómo está?

El histórico periodista de 82 años debió ingresar nuevamente al Sanatorio Mater Dei tras presentar severas dificultades para respirar. Se trata de la cuarta internación que afronta en lo que va de 2026, por lo que el cuerpo médico decidió dejarlo bajo observación para lograr su estabilización física.

La salud de Samuel “Chiche” Gelblung vuelve a generar alarma en el mundo de los medios. En las últimas horas, el reconocido conductor de 82 años fue trasladado de urgencia al Sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo, tras manifestar complicaciones en sus vías respiratorias.

La decisión de hospitalizarlo fue tomada por el equipo médico del establecimiento para realizar un monitoreo constante y lograr estabilizar su cuadro, tomando como antecedente un episodio de características similares ocurrido pocas semanas atrás.

Un año complejo para la salud del periodista

La presente internación representa el cuarto ingreso hospitalario de Gelblung en lo que va del año. El raid de complicaciones comenzó en mayo pasado, cuando debió ser alojado en terapia intensiva debido a una descompensación severa provocada por una trombosis en un tobillo, motivo por el cual le colocaron dos stents y debió someterse a un tratamiento de anticoagulación durante casi un mes.

Tras recibir el alta en aquella oportunidad, el periodista sufrió un reingreso el 17 de junio por una afección pulmonar, sumado a un posterior episodio respiratorio registrado el pasado 28 de julio en el mismo sanatorio.

El trabajo como pilar fundamental

Pese a los constantes llamados de atención médica y la exigencia de reposo estricto, Gelblung ha remarcado en reiteradas oportunidades su negativa a alejarse de la pantalla chica y de sus ciclos de televisión. “El trabajo es parte de la terapia”, sostuvo recientemente tras retomar sus labores al aire.