“¿Cuánto esperaste para entregar la masita?”: la picante e indiscreta pregunta de Edith Hermida a Rocío Robles sobre Adrián Suar en MasterChef Celebrity

En plena gala de repostería de MasterChef Celebrity Argentina 2026, las cocinas más famosas del país se convirtieron en un verdadero set de entrevistas. Mientras luchaban con el armado de la torta rogel, Edith Hermida aprovechó el clima distendido de la competencia para acorralar a Rocío Robles con preguntas muy picantes e íntimas sobre el inicio de su relación con Adrián Suar.

La dinámica de MasterChef Celebrity suele combinar la máxima exigencia culinaria con momentos de estricta intimidad y humor. Durante el desafiante reto de la torta rogel en la pantalla de El 9 Televida, la atención viró momentáneamente de las mesadas a la vida sentimental de una de las participantes.

Fiel a su estilo incisivo y periodístico, Edith Hermida decidió llevar la charla fuera del terreno de los ingredientes para someter a Rocío Robles a un mano a mano improvisado sobre su romance con el reconocido productor y actor Adrián Suar.

El cruce en El Trece y la primera cita

Antes de profundizar en la privacidad de la pareja, la periodista indagó sobre cómo se produjeron los primeros acercamientos cuando la bailarina formaba parte del staff de Marcelo Tinelli: “Yo arranqué trabajando ahí en Canal 13 y nunca lo vi. Cuando él venía, que venía el día de la apertura del Bailando, no nos veíamos”, explicó Robles, aclarando que, pese a compartir espacio de trabajo, el vínculo sentimental se dio mucho tiempo después.

Sin embargo, el tono de confianza dio paso a las preguntas más filosas de la velada. Sin rodeos, Hermida lanzó la primera duda frente a las cámaras: “La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?” La reacción de Robles fue inmediata y categórica: “Noooo”, respondió entre risas, dejando en claro que no existió un avance íntimo en esa salida inicial.

” ¿Cuánto esperaste para entregar la masita?”

Sin dar por finalizado el interrogatorio, la panelista redobló la apuesta apelando a su característico sentido del humor: “¿Cuánto esperaste para entregar la masita?”, disparó en referencia a los tiempos en los que la pareja decidió dar el siguiente paso en la intimidad.

Lejos de evadir el tema, Rocío respondió con total sinceridad y brevedad: “No mucho”, cerrando entre risas un divertido intercambio que sumó una perlita imperdible al reality gastronómico.

Seguí de cerca todo lo que sucede en MasterChef Celebrity por El 9 Televida.