“Cuando te cruce, te cacheteo yo”: Wanda explotó contra Maxi López luego de sus confesiones sexuales en PH

El paso de Maxi López por PH – Podemos Hablar desató un duro cruce mediático. Tras recordar llamativos episodios vividos durante su estadía deportiva en Rusia, Wanda Nara y estalló en redes sociales acusándolo de infidelidad, mientras que él salió a cruzarla desmintiendo las fechas.

Las polémicas del pasado volvieron a instalarse en el centro de la escena mediática. Tras la participación de Maxi López en el programa PH, Podemos Hablar, de los sábados a la noche en El 9 Televida, la relación con su expareja Wanda Nara sumó un nuevo y picante capítulo repleto de acusaciones cruzadas en redes sociales.

El detonante fue el relato del exfutbolista sobre su paso por el fútbol ruso, donde describió particulares fiestas privadas a las que asistía. “Eran unos lugares increíbles debajo de la tierra. Había de todo, dominadoras tanto para el público femenino como masculino”, contó López entre risas, detallando incluso anécdotas subidas de tono.

La furia de Wanda Nara: “Estabas casado conmigo”

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para la actual conductora de MasterChef Celebrity, quien utilizó sus historias de Instagram para emitir un durísimo descargo con tono irónico y reclamos directos: “Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado”, disparó la empresaria.

Además, la presentadora dejó un mensaje dirigido a sus seguidoras sobre la independencia económica: “Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Ganen su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño y a tu marido lo están azotando en un sótano”.

La respuesta de Maxi López: “El pasado no se puede reescribir”

Ante el revuelo ocasionado, el exdelantero no se quedó callado y salió a cruzar a la madre de sus tres hijos mayores, buscando desligarse de las acusaciones de infidelidad y marcando una estricta cronología:

“No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos. No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”, sentenció López en sus redes.

Para cerrar la controversia, el exfutbolista apeló al respeto por sus hijos en común y dejó un dardo sobre las viejas disputas de la expareja: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió. Por respeto a nuestros hijos no voy a entrar en provocaciones. Yo elegí seguir adelante”.

Un nuevo capítulo en la siempre polémica vida de Wanda Nara.