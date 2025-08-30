Cuando la nostalgia se vuelve tóxica

Aunque esa melancolía pueda parecer inofensiva, refugiarse en un pasado “editado” por nuestra memoria para evadir las dificultades del presente, no es una buena opción. Sugerencias para encontrar tu sentido de vida.

Todos, en algún momento, hemos sentido la dulce punzada de la nostalgia. Ese instante en el que una canción, una foto o un aroma nos transporta a una época pasada, a un momento feliz que se siente perdido para siempre. En su dosis justa, la nostalgia puede ser un sentimiento hermoso, un recordatorio de los buenos momentos que hemos vivido y una forma de honrar nuestro pasado. Nos ayuda a construir nuestra identidad y a conectar con nuestras raíces. Sin embargo, como todo en la vida, en exceso, puede transformarse en un veneno sutil que nos ancla y nos impide vivir el presente plenamente.

Nostalgia tóxica

La trampa reside en la naturaleza misma de nuestra memoria. Lejos de ser un archivo exacto de los hechos, nuestra memoria es selectiva. El cerebro tiende a guardar los recuerdos felices, a pulirlos y a despojar a las experiencias de sus aristas más dolorosas. Con el tiempo, la realidad se filtra y se idealiza, creando una versión del pasado que, en retrospectiva, parece perfecta. Un verano de la infancia sin preocupaciones, una relación de pareja sin discusiones, un trabajo sin estrés. Olvidamos las peleas, las inseguridades y los desafíos. Y es precisamente esta versión perfeccionada del pasado la que, al compararla con nuestro presente, puede generar una profunda insatisfacción.

El psicólogo Antoni Bolinches lo explicó de forma muy clara en un pódcast que comparte con Àlex Rovira y Francesc Miralles. El experto advierte sobre los riesgos de la nostalgia y la idealización del pasado. “Si yo creo que lo único que he tenido es juventud, me amargaré la vida indefinidamente porque entraré en la nostalgia tóxica,” afirmó Bolinches. Su reflexión es potente y directa: si nos aferramos a la idea de que los mejores años ya pasaron, nos condenamos a una tristeza constante, porque el presente nunca podrá competir con una ilusión. La nostalgia se vuelve tóxica cuando se convierte en un mecanismo de escape, una forma de huir de los problemas o de la rutina. Al idealizar lo que fue, nos volvemos incapaces de ver lo bueno que tenemos hoy, y nos cegamos a las oportunidades que se abren frente a nosotros.

Esta dependencia del ayer no solo nos roba la alegría, sino que también nos paraliza. Si creemos que la felicidad solo existió en el pasado, ¿para qué esforzarse en construir un futuro mejor? Este pensamiento nos lleva a un estado de inmovilidad, donde la proactividad se desvanece y la ambición se diluye. Es un ciclo vicioso: la frustración con el presente nos lleva a refugiarnos en un pasado idealizado, y este refugio, a su vez, aumenta nuestra frustración porque el presente nos parece insuficiente. De esta manera, quedamos atrapados, incapaces de dar el primer paso para cambiar lo que no nos gusta.

Romper el círculo

Para romper este ciclo, Bolinches propone una herramienta fundamental: el diálogo interior. “Hemos de procurar no engañar a nuestra propia memoria. Y para esto yo propongo un diálogo interior, o sea, hablar con nosotros mismos y tener capacidad de resistir la frustración”. Este ejercicio no se trata de negar los buenos recuerdos, sino de re-equilibrarlos con la realidad completa. Es un acto de honestidad con uno mismo. El psicólogo recomienda que, cuando un recuerdo feliz nos invada, nos preguntemos con honestidad: “¿Era todo tan perfecto como lo recuerdo?”. Es probable que encontremos detalles que habíamos olvidado: el estrés de los exámenes, la inseguridad en las relaciones, los pequeños conflictos. Al aceptar la complejidad de nuestro pasado, nos liberamos de la presión de un ideal inalcanzable.

La capacidad de resistir la frustración es el segundo pilar de esta práctica. Quien no acepta una mala experiencia, automáticamente distorsionará su percepción de la realidad. Aceptar que la vida tiene sus altibajos, que los momentos difíciles existen y que no todo es perfecto, es el primer paso para una madurez emocional. Al abrazar la frustración como una parte inevitable del crecimiento, nos volvemos más resilientes y menos propensos a escapar a un pasado inventado.

La nostalgia no es un enemigo, sino una visita del pasado. El problema surge cuando dejamos que esa visita se convierta en una residencia permanente. La nostalgia tóxica nos impide crecer, nos roba la alegría del presente y nos deja anclados en una versión irreal de lo que fuimos. Para superarla, el camino es el de la honestidad y la aceptación. Es un trabajo interior para desenmascarar las mentiras de nuestra memoria selectiva y reconocer que, aunque el pasado tuvo sus encantos, el presente es el único lugar donde podemos construir nuestra verdadera felicidad.